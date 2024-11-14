我是廣告 請繼續往下閱讀

▲台中2021~2024店面價格不斷創高，原本還在4字頭，2024年直接站上6字頭。（圖／翻攝Google Maps）

▲台中近4年店王單價通通破百萬，2024年更是站上新高，富旺千蘊以1坪122萬，暫居今年店王。（圖／翻攝Google Maps）

近年政府積極打炒房，但政策「管住不管商」，加上預售屋的資金門檻低，使預售屋商用店面，成為台中不動產市場的投資熱門選擇，預售屋店面成交均單價已站上61萬/坪，不少個案更是直接站上破百萬，投資人照樣持續出手，相當驚人。近年央行不斷推出信用管制，主要針對一般住宅，第二戶以上進行成數管控，以這一波第7次打炒房為例，名下無屋者、換屋族、繼承祖宅者，無限制，其他第二戶以上最高成數限貸5成，至於商用、工業用不動產，則不在此列。據實價登錄，預售屋店面買氣持續成長，今年Q1~Q3，交易量達193件，超過2022年全年的157件，並與2023年全年的203件相當，今年可望持續創高；成交均單價部分，2021、2022年還在4字頭，2023年後勢如破竹，衝至58.9萬/坪，2024年已達61.7萬/坪，相當驚人。台灣房屋集團趨勢中心資深經理陳定中指出，政策打炒管住不管商，對於投資人而言，自然轉向商用不動產投資，精華商圈的既有店面收租穩定，且大多都有房東卡位，預售屋店面則是新供給，且具有付款壓力相對較輕優勢，投資人更是趨之若鶩。據實價登錄，台中近4年店王，依時間序排列，2021年七期「語山簷」，總價6250萬、單價123萬/坪；2022年水湳經貿園區「豐邑PARK ONE」，總價7765萬、單價114.8萬/坪；2023年五期「麗晨山哼歌」，總價3804萬、單價108.5萬/坪；2024年店王由二期「富旺千蘊」暫居，總價2980萬、單價122萬/坪。陳定中分析，2021~2022年，預售屋店王分別坐落七期、水湳經貿園區，主要是因為這2年正式重劃區大爆發階段，到了2023~2024年，回到五期、二期舊市區，就是典型的重劃區買氣到了高點後，溢回舊市區的拉抬現象，不過，由於舊市區素地稀缺，新建案通常坪數也相對小、單價高，但也無法阻止熱情的投資人購入，單價也持續創高。