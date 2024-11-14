大會回應「爭議轟」無法申訴！昨（14）日世界12強棒球賽預賽上演「台韓大戰」，中華隊雖然以6：3擊敗韓國，開心收下首勝，但在7局上卻發生「爭議全壘打」攪局。不過大會稍早卻回應：「電視重播輔助判決為最終判決，不得針對此判決進行申訴。」對此，領隊蔡其昌強硬表態：「我們會進行投訴，爭取我們的權益。」
大會回應無法申訴 中華隊持續爭取真相
比賽7局上，韓國派上羅承燁代打，結果從陳冠偉手中擊出1顆右外野深遠飛球。該球擊中全壘打牆上緣後，明顯反彈回場內，裁判方進行重播輔助判決後，改判為全壘打，因而引發爭議。
根據中職提供的領隊蔡其昌回應，表示：「我們認為這一球就是明顯誤判，今天已經向大會提出異議，但大會回覆電視重播輔助判決為最終判決，不得針對此判決進行申訴（Appeal）。」
並補充說道：「不過我們仍強烈希望知道改判的理由，因此我們還是會針對此事件向大會進行投訴（Complain），希望大會可以給我們正式的解釋與說明。」
蔡其昌在多明尼加戰前來到大巨蛋，接受媒體訪問，說道：「這個判決和一般規則的全壘打有明顯的不符合，我們認為這不是全壘打，從今天早上到現在都一直在處理，這是一個態度，我們的權益，所以要去爭取。」
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比賽7局上，韓國派上羅承燁代打，結果從陳冠偉手中擊出1顆右外野深遠飛球。該球擊中全壘打牆上緣後，明顯反彈回場內，裁判方進行重播輔助判決後，改判為全壘打，因而引發爭議。
根據中職提供的領隊蔡其昌回應，表示：「我們認為這一球就是明顯誤判，今天已經向大會提出異議，但大會回覆電視重播輔助判決為最終判決，不得針對此判決進行申訴（Appeal）。」
並補充說道：「不過我們仍強烈希望知道改判的理由，因此我們還是會針對此事件向大會進行投訴（Complain），希望大會可以給我們正式的解釋與說明。」
蔡其昌在多明尼加戰前來到大巨蛋，接受媒體訪問，說道：「這個判決和一般規則的全壘打有明顯的不符合，我們認為這不是全壘打，從今天早上到現在都一直在處理，這是一個態度，我們的權益，所以要去爭取。」