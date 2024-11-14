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蔡其昌將對爭議全壘打提申訴！2024年世界12強棒球錦標賽B組預賽，中華隊首戰面臨「台韓大戰」，靠著陳晨威、陳傑憲的2轟，以6：3擊敗韓國收下首勝。比賽7局上，中華隊取得6：2領先，韓國派上羅承燁代打，結果從陳冠偉手中擊出1顆右外野深遠飛球。賽後，中華隊總教練曾豪駒受訪表示，儘管判決有疑問，但仍尊重大會決定，沒有在當下提出抗議。故此，身為領隊的蔡其昌稍早發文，寫到：「