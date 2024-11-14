蔡其昌將對爭議全壘打提申訴！2024年世界12強棒球錦標賽B組預賽，中華隊首戰面臨「台韓大戰」，靠著陳晨威、陳傑憲的2轟，以6：3擊敗韓國收下首勝。不過在比賽中，韓國代打羅承燁敲出1發「爭議陽春砲」，若遇到戰績相同狀況，恐對中華隊相當不利。因此，中職會長蔡其昌今（14）日在個人Threads平台上發文，表示：「我們會提出申訴！」
1分之差攸關晉級 將會提出申訴
比賽7局上，中華隊取得6：2領先，韓國派上羅承燁代打，結果從陳冠偉手中擊出1顆右外野深遠飛球。該球擊中全壘打牆上緣後，明顯反彈回場內，裁判方主動進行重播輔助判決，結果改判為全壘打，讓不少球迷對這判決感到不解。
賽後，中華隊總教練曾豪駒受訪表示，儘管判決有疑問，但仍尊重大會決定，沒有在當下提出抗議。但若中華隊在預賽晉級路上，遭遇戰績相同狀況，將會透過「失分率」決定，那麼這1分之差將會至關重要。
故此，身為領隊的蔡其昌稍早發文，寫到：「球迷朋友們，我們讓教練、球員們專心在場上好好比賽，場外的事就交給會長與後勤團隊處理，我們會提出申訴！」
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比賽7局上，中華隊取得6：2領先，韓國派上羅承燁代打，結果從陳冠偉手中擊出1顆右外野深遠飛球。該球擊中全壘打牆上緣後，明顯反彈回場內，裁判方主動進行重播輔助判決，結果改判為全壘打，讓不少球迷對這判決感到不解。
賽後，中華隊總教練曾豪駒受訪表示，儘管判決有疑問，但仍尊重大會決定，沒有在當下提出抗議。但若中華隊在預賽晉級路上，遭遇戰績相同狀況，將會透過「失分率」決定，那麼這1分之差將會至關重要。
故此，身為領隊的蔡其昌稍早發文，寫到：「球迷朋友們，我們讓教練、球員們專心在場上好好比賽，場外的事就交給會長與後勤團隊處理，我們會提出申訴！」