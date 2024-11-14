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▲戴雲發指出，現階段太陽能板大多安裝較矮的地方，未來安裝到高樓，應留意風力承受問題。（圖／記者陳韋帆攝）

▲戴雲發表示，施作太陽能的細節、監督責任等都應先釐清，才不會到最後民眾與政府互踢皮球。（圖／記者陳韋帆攝）

《再生能源發展條例》草案即將預告，為推動淨零碳排，未來屋頂面積逾超過1,000平方公尺(302.5坪)以上建物須安裝太陽能板，未達者，民眾可自行考量設置。知名結構技師戴雲發接受《NOWnews》採訪指出，「太陽能板從屋頂掉落並非沒有先例，若建物規範必須加裝太陽能板，在結構安全考量上，必須審慎訂立施造、監督、維護等相關細節，否則將成為下一個『違建頂加』的爛攤子！」台灣地處地震帶、颱風帶，早年執法不嚴謹，全台違建頂加叢生，到了地震或颱風降臨時，這些頂加違建就成為隱藏危險，如近幾次風災，南部就有許多違建屋頂到處飛，而太陽能板施作，與頂加安裝位置同樣都在屋頂，除了施工必須嚴謹之外，維護保養問題也應留意，否則就會成為下一個空中殺機。戴雲發表示，台灣過去太陽能板設置，都是放在魚塭、農田等地勢較低的地方，如果建物上加裝太陽能板，風力勢必較大，尤其是現在大樓動輒30~40層樓高，風力就會相當大，政策實施前必須考量三大問題。一、太陽能板的元件材質本身就要禁得起風力、暴雨的摧殘，本身結構也要夠強。二、風吹雨淋的結構老化問題。三、往年都是放在農地、魚塭上，都是用最簡單的方式架設，嚴格來說，現階段結構安全很難滿足。戴雲發說，如果規定強制安裝，就必須從起造時就要把關，以永久性的安全結構為基礎，當作一個主結構體來設計，經過專業的結構技師把關，因為每一棟樓、每個地方的受風情況都不同，每棟樓都必須重新計算，且挑選的框架、材質、連接建物都方式都相當重要，千萬不可當作以前一般簡易附屬構件的安全品質等級來看待。他指出，施作過程及完工後，相關的監督、維護都必須撥出預算，否則未來如果出現問題，就會變成變成全國性的公安問題，先是民眾自行埋單，政府再來收爛攤子，就跟現今的磁磚掉落、山坡住宅、鐵皮屋問題一樣，難以解決，政府一定要正視此事，不容輕忽。