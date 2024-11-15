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▲天兔颱風今日下半天至週六上半天，風雨在東南部最為劇烈，週六北台灣也將出現明顯雨勢。（圖／中央氣象署）

（更新時間1:17）中度颱風天兔（國際命名：Usagi，日本提供），14日晚間11時中心位置在台灣南方310公里的海面，以每小時20公里的速度，向北北西轉北進行，近中心最大風速每秒40公尺，相當於13級風，瞬間最大陣風每秒50公尺，相當於15級風，七級風平均暴風半徑150公里，十級風平均暴風半徑50公里，《NOWews》將不斷更新天兔颱風最新動態。中央氣象署科長劉宇其表示，天兔颱風逐漸接近臺灣西南部海面，不過速度變慢，加上暴風半徑縮小，強度也持續減弱，風雨最劇烈的時間點在15日晚間到16日清晨，花蓮、台東、屏東雨勢最大，南部地區也有陣風陣雨，北北基宜則有局部大雨。天兔颱風估在16日至17日減弱成熱帶性低氣壓，雨勢將會逐步趨緩。中央氣象署指出第25號中度颱風「天兔」於今天晚上經過菲律賓陸地，結構被破壞、強度亦減弱，預估此颱風將進入巴士海峽，不過隨後的路徑不確定性大，對臺灣天氣的影響變化大，請持續留意最新颱風動態。15日颱風外圍環流影響，花、東地區及恆春半島有陣雨出現，尤其恆春半島、臺東地區及屏東山區可能有局部豪雨，花蓮及屏東地區亦有局部大雨發生的機率，明天下半天隨著颱風逐漸接近，雨勢逐越晚越明顯，尤其恆春半島需特別留意眼牆附近的短延時強降雨及強陣風，至於其他地區雲量增多，亦有局部降雨的機率。