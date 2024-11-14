黃子鵬6局無安超神好投！中華隊今（14）日進行世界12強棒球錦標賽預賽第2戰，樂天桃猿本土投手「老虎」黃子鵬先發，面對多明尼加隊，總共只用了66球，就飆出6局無安打的超神好投。多明尼加總教練Cesar Martin在賽後記者會上表示，雖然賽前已做好準備，但黃子鵬在實際比賽上表現非常好，包含控球、攻擊好球帶以及投球效率上，都成為讓多明尼加打線相當頭痛的武器。
多隊主帥提這3點 坦言投球型態陌生
黃子鵬本場比賽先發，主投前6局沒有被敲出安打，送出4次三振、1次四壞球保送，不過在7局上出現腳抽筋狀況後退場。Cesar Martin在記者會上談起黃子鵬表現，說道：「他的投球類型，對他們來說比較陌生，比賽之前，也是有做好一些準備，不管是看影片還是數據研究，但他實際比賽的表現非常好。」
接著表示：「不論是將球控制在邊邊角角，或是進攻好球帶的能力，讓我們在第二輪試圖發起的進攻無果，而且他投起球來也非常有效率，必須給予他很大的肯定。」
感謝林家正引導 對林凱威有歉意
對於投出個人生涯在國際賽的最長無安打局數，黃子鵬說：「感謝情蒐，做了非常多的功課，明確告訴我可以怎麼做，也謝謝家正的引導。」另外，他特別補充道：「對凱威很不好意思，我們在前半局有機會得分，但被守下來，那局非常難投，謝謝他幫我們守下來，對氣勢來說有很大幫助。」
被問到是否有注意到前6局無安打，他表示：「其實是有發現，但還是專注在家正跟我的配球上面，讓對手不好去進攻，至於有沒有安打，就是聽天由命，國際賽大家都是很努力在拼戰每一球，所以團隊成績比個人成績更重要。」
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黃子鵬本場比賽先發，主投前6局沒有被敲出安打，送出4次三振、1次四壞球保送，不過在7局上出現腳抽筋狀況後退場。Cesar Martin在記者會上談起黃子鵬表現，說道：「他的投球類型，對他們來說比較陌生，比賽之前，也是有做好一些準備，不管是看影片還是數據研究，但他實際比賽的表現非常好。」
接著表示：「不論是將球控制在邊邊角角，或是進攻好球帶的能力，讓我們在第二輪試圖發起的進攻無果，而且他投起球來也非常有效率，必須給予他很大的肯定。」
感謝林家正引導 對林凱威有歉意
對於投出個人生涯在國際賽的最長無安打局數，黃子鵬說：「感謝情蒐，做了非常多的功課，明確告訴我可以怎麼做，也謝謝家正的引導。」另外，他特別補充道：「對凱威很不好意思，我們在前半局有機會得分，但被守下來，那局非常難投，謝謝他幫我們守下來，對氣勢來說有很大幫助。」
被問到是否有注意到前6局無安打，他表示：「其實是有發現，但還是專注在家正跟我的配球上面，讓對手不好去進攻，至於有沒有安打，就是聽天由命，國際賽大家都是很努力在拼戰每一球，所以團隊成績比個人成績更重要。」