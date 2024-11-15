上一篇我介紹了最具泰國風味的東北部「依善」（Isan）地區，這裡雖然發展緩慢，但因豐富的傳統文化、樂觀的生活態度和緊密的社群連結而充滿吸引力。依善擁有獨特的音樂、舞蹈和節慶，是體驗泰國深度文化的理想地點。這一篇，我們將更深入地認識依善地區的美食和音樂。
泰國東北人的生活方式和文化能很好地代表泰國人的個性。由於東北地區的工作大多與自然息息相關，例如農耕等行業，當地人經常需要等待自然的回應，無論是等著作物成熟還是適合的氣候條件。這種生活讓他們逐漸發展出「慢慢來」的態度，急也無法改變現狀，便學會在等待中自娛，唱歌、跳舞成為日常生活的一部分，甚至演變成富有地方特色的音樂文化。此外，這種等待中找到樂趣的心態成為泰國人樂觀、悠閒個性的來源之一。
在信仰方面，東北人對神靈和鬼魂有著深厚的敬畏之心，認為災難和不幸可能源於對神或鬼的冒犯。因此，他們會特別注意生活中的一些禁忌和儀式，從而形成一種獨特的信仰文化，這些信仰也滲透到東北人的音樂、舞蹈和節慶活動中，讓這片土地上的傳統藝術充滿了故事和情感。
由於東北地區的經濟發展較緩慢，許多當地人會選擇外出工作，到曼谷、清邁、芭堤雅、普吉島甚至海外尋找工作機會。這就是為什麼在台灣或其他國家工作的泰國人中，有高達八至九成來自東北地區。無論是按摩店還是工廠，泰國東北人為主的勞工比比皆是，他們把自己的文化和生活習慣帶到各地，讓泰國東北文化在世界各地生根。即便是在國外的泰式餐廳，東北料理也是不可或缺的一部分，像是涼拌青木瓜（Som Tam）、烤雞和糯米飯等都深受喜愛。因此，無論你在哪個國家，走進一家泰式餐廳，你都有很大機會品嚐到泰國東北風味的料理。
泰國東北文化中，料理和音樂是最具代表性的兩大特點。這裡，我先來介紹東北料理。
首先，談到東北料理，可能有人會不熟悉這個概念，但如果提到木瓜沙拉，許多人應該就熟悉了。木瓜沙拉，也叫涼拌木瓜，雖然名字聽起來像「沙拉」，其實在東北是一道正餐。東北人偏好生食，而東北風味的木瓜沙拉有兩個重要的調味料，就是魚漿和醃螃蟹。需要注意的是，這裡的「魚漿」並不是一般的魚露，而是生魚整條放進桶裡發酵形成的黑色醬料，味道腥重，卻是東北料理的靈魂之一。同樣地，螃蟹也是以特殊的方式醃製，增添了獨特的風味。
對於東北地區以外的食客來說，木瓜沙拉通常不會加入魚漿和醃螃蟹，而是變化出其他搭配。例如，有的用玉米代替木瓜，或加入鹹蛋（這是我個人特別喜愛的），甚至還有豬肉、海鮮等配料，熟的或生的都有。東北人自己則更喜歡用米線配木瓜沙拉，或者用芒果、小黃瓜替代木瓜。米線和木瓜沙拉一起吃，是相當經典的組合。
除了食材搭配，東北料理的辣度也是一大特色。東北人在製作木瓜沙拉時，通常不會細算辣椒顆數，而是直接用「把」來抓辣椒，一把兩把地加，因此有時即便說「不辣」，也可能會非常辣，這完全取決於當時的手感。這樣隨意的調味習慣，反而成了東北料理的一大特色。
東北料理的影響力已經走向國際，但許多人並不知道這些來自東北的風味。由於東北人經常前往各地工作，因此在泰國各地甚至海外的泰式餐廳裡，幾乎都能找到木瓜沙拉。對於許多泰國東北人來說，木瓜沙拉已經成了他們的驕傲。如果一家泰式餐廳的菜單上沒有木瓜沙拉，那很難說它是真正的泰式餐廳。
除了木瓜沙拉，酸辣沙拉（如豬肉沙拉）和烤肉料理，以及小陶鍋煮食，都是東北的代表菜肴。糯米和米線也是不可或缺的主食，在每道東北料理中都扮演著重要角色。
下一篇，我將帶著大家深入了解依善地區獨特的音樂。
●作者：泰華眼裡的泰國／台裔泰國人，長住於曼谷，平日教授泰語、翻譯泰劇，經營「泰華眼裡的泰國Taihua Lin」臉書粉絲團
●本文為作者評論意見，不代表《NOWnews今日新聞》立場
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在信仰方面，東北人對神靈和鬼魂有著深厚的敬畏之心，認為災難和不幸可能源於對神或鬼的冒犯。因此，他們會特別注意生活中的一些禁忌和儀式，從而形成一種獨特的信仰文化，這些信仰也滲透到東北人的音樂、舞蹈和節慶活動中，讓這片土地上的傳統藝術充滿了故事和情感。
由於東北地區的經濟發展較緩慢，許多當地人會選擇外出工作，到曼谷、清邁、芭堤雅、普吉島甚至海外尋找工作機會。這就是為什麼在台灣或其他國家工作的泰國人中，有高達八至九成來自東北地區。無論是按摩店還是工廠，泰國東北人為主的勞工比比皆是，他們把自己的文化和生活習慣帶到各地，讓泰國東北文化在世界各地生根。即便是在國外的泰式餐廳，東北料理也是不可或缺的一部分，像是涼拌青木瓜（Som Tam）、烤雞和糯米飯等都深受喜愛。因此，無論你在哪個國家，走進一家泰式餐廳，你都有很大機會品嚐到泰國東北風味的料理。
泰國東北文化中，料理和音樂是最具代表性的兩大特點。這裡，我先來介紹東北料理。
首先，談到東北料理，可能有人會不熟悉這個概念，但如果提到木瓜沙拉，許多人應該就熟悉了。木瓜沙拉，也叫涼拌木瓜，雖然名字聽起來像「沙拉」，其實在東北是一道正餐。東北人偏好生食，而東北風味的木瓜沙拉有兩個重要的調味料，就是魚漿和醃螃蟹。需要注意的是，這裡的「魚漿」並不是一般的魚露，而是生魚整條放進桶裡發酵形成的黑色醬料，味道腥重，卻是東北料理的靈魂之一。同樣地，螃蟹也是以特殊的方式醃製，增添了獨特的風味。
對於東北地區以外的食客來說，木瓜沙拉通常不會加入魚漿和醃螃蟹，而是變化出其他搭配。例如，有的用玉米代替木瓜，或加入鹹蛋（這是我個人特別喜愛的），甚至還有豬肉、海鮮等配料，熟的或生的都有。東北人自己則更喜歡用米線配木瓜沙拉，或者用芒果、小黃瓜替代木瓜。米線和木瓜沙拉一起吃，是相當經典的組合。
除了食材搭配，東北料理的辣度也是一大特色。東北人在製作木瓜沙拉時，通常不會細算辣椒顆數，而是直接用「把」來抓辣椒，一把兩把地加，因此有時即便說「不辣」，也可能會非常辣，這完全取決於當時的手感。這樣隨意的調味習慣，反而成了東北料理的一大特色。
東北料理的影響力已經走向國際，但許多人並不知道這些來自東北的風味。由於東北人經常前往各地工作，因此在泰國各地甚至海外的泰式餐廳裡，幾乎都能找到木瓜沙拉。對於許多泰國東北人來說，木瓜沙拉已經成了他們的驕傲。如果一家泰式餐廳的菜單上沒有木瓜沙拉，那很難說它是真正的泰式餐廳。
除了木瓜沙拉，酸辣沙拉（如豬肉沙拉）和烤肉料理，以及小陶鍋煮食，都是東北的代表菜肴。糯米和米線也是不可或缺的主食，在每道東北料理中都扮演著重要角色。
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