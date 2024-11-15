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▲「依善」（Isan, อีสาน）位於泰國東北，依善是指泰國美麗東北高原。東南亞第一大河流湄公河流域則經過伊善的東部和北部以及寮國與柬埔寨而形成邊界。（圖／翻攝自MyThailand）

▲泰國東北地區依善美食常見醃螃蟹，以及用生魚發酵而成的醬料，味道腥重，是東北料理的特色。（圖／翻攝自Expique）

▲泰國東北酸腸是當地常見小吃，利用豬肉、米飯 、蒜頭泥及調味料混合並天然發酵而成，口感微酸。（圖／翻攝自Expique）

上一篇我介紹了最具泰國風味的東北部「依善」（Isan）地區，這裡雖然發展緩慢，但因豐富的傳統文化、樂觀的生活態度和緊密的社群連結而充滿吸引力。依善擁有獨特的音樂、舞蹈和節慶，是體驗泰國深度文化的理想地點。這一篇，我們將更深入地認識依善地區的美食和音樂。泰國東北人的生活方式和文化能很好地代表泰國人的個性。由於東北地區的工作大多與自然息息相關，例如農耕等行業，當地人經常需要等待自然的回應，無論是等著作物成熟還是適合的氣候條件。這種生活讓他們逐漸發展出「慢慢來」的態度，急也無法改變現狀，便學會在等待中自娛，唱歌、跳舞成為日常生活的一部分，甚至演變成富有地方特色的音樂文化。此外，這種等待中找到樂趣的心態成為泰國人樂觀、悠閒個性的來源之一。在信仰方面，東北人對神靈和鬼魂有著深厚的敬畏之心，認為災難和不幸可能源於對神或鬼的冒犯。因此，他們會特別注意生活中的一些禁忌和儀式，從而形成一種獨特的信仰文化，這些信仰也滲透到東北人的音樂、舞蹈和節慶活動中，讓這片土地上的傳統藝術充滿了故事和情感。由於東北地區的經濟發展較緩慢，許多當地人會選擇外出工作，到曼谷、清邁、芭堤雅、普吉島甚至海外尋找工作機會。這就是為什麼在台灣或其他國家工作的泰國人中，有高達八至九成來自東北地區。無論是按摩店還是工廠，泰國東北人為主的勞工比比皆是，他們把自己的文化和生活習慣帶到各地，讓泰國東北文化在世界各地生根。即便是在國外的泰式餐廳，東北料理也是不可或缺的一部分，像是涼拌青木瓜（Som Tam）、烤雞和糯米飯等都深受喜愛。因此，無論你在哪個國家，走進一家泰式餐廳，你都有很大機會品嚐到泰國東北風味的料理。泰國東北文化中，料理和音樂是最具代表性的兩大特點。這裡，我先來介紹東北料理。首先，談到東北料理，可能有人會不熟悉這個概念，但如果提到木瓜沙拉，許多人應該就熟悉了。木瓜沙拉，也叫涼拌木瓜，雖然名字聽起來像「沙拉」，其實在東北是一道正餐。東北人偏好生食，而東北風味的木瓜沙拉有兩個重要的調味料，就是魚漿和醃螃蟹。需要注意的是，這裡的「魚漿」並不是一般的魚露，而是生魚整條放進桶裡發酵形成的黑色醬料，味道腥重，卻是東北料理的靈魂之一。同樣地，螃蟹也是以特殊的方式醃製，增添了獨特的風味。對於東北地區以外的食客來說，木瓜沙拉通常不會加入魚漿和醃螃蟹，而是變化出其他搭配。例如，有的用玉米代替木瓜，或加入鹹蛋（這是我個人特別喜愛的），甚至還有豬肉、海鮮等配料，熟的或生的都有。東北人自己則更喜歡用米線配木瓜沙拉，或者用芒果、小黃瓜替代木瓜。米線和木瓜沙拉一起吃，是相當經典的組合。除了食材搭配，東北料理的辣度也是一大特色。東北人在製作木瓜沙拉時，通常不會細算辣椒顆數，而是直接用「把」來抓辣椒，一把兩把地加，因此有時即便說「不辣」，也可能會非常辣，這完全取決於當時的手感。這樣隨意的調味習慣，反而成了東北料理的一大特色。東北料理的影響力已經走向國際，但許多人並不知道這些來自東北的風味。由於東北人經常前往各地工作，因此在泰國各地甚至海外的泰式餐廳裡，幾乎都能找到木瓜沙拉。對於許多泰國東北人來說，木瓜沙拉已經成了他們的驕傲。如果一家泰式餐廳的菜單上沒有木瓜沙拉，那很難說它是真正的泰式餐廳。除了木瓜沙拉，酸辣沙拉（如豬肉沙拉）和烤肉料理，以及小陶鍋煮食，都是東北的代表菜肴。糯米和米線也是不可或缺的主食，在每道東北料理中都扮演著重要角色。下一篇，我將帶著大家深入了解依善地區獨特的音樂。●作者：泰華眼裡的泰國／台裔泰國人，長住於曼谷，平日教授泰語、翻譯泰劇，經營「泰華眼裡的泰國Taihua Lin」臉書粉絲團●本文為作者評論意見，不代表《NOWnews今日新聞》立場●《今日廣場》歡迎來稿或參與討論，請附真實姓名及聯絡電話，文章歡迎寄至: opinion@nownews.com