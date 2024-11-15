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▲板橋區江翠北重劃區2025年將有超過800戶預售交屋量，銀行房貸若緊縮，恐影響區域房市。（圖／永慶房屋提供）

▲2025年新北市熱門重劃區預售屋推估交屋量價。（圖／永慶房屋提供）

受到銀行房貸緊縮和央行第七波選擇性信用管制的影響，對於即將交屋的預售屋屋主而言，恐怕將面臨銀行房款不足的情況。永慶房產集團統計新北市11處熱門重劃區，推估2025年的預售屋交屋量將近6000戶。其中，板橋江翠北重劃區和新店央北重劃區，推估2025年都將有超過800戶預售交屋量，而且有不少8字頭以上頂級預售建案。在銀行持續緊縮房貸下，恐對兩區域的預售市場造成較大衝擊。永慶房屋研展中心副理陳金萍說明，預售屋從銷售至完工交屋通常須3年至3年半左右時間，因此永慶房產集團根據2021H2至2022H1的實價登錄預售屋交易數據，推估新北市11處熱門重劃區於2025年的預售屋交屋量。其中江翠北重劃區、央北重劃區推估分別有872戶、869戶將在2025年陸續交屋，是交屋壓力較大的重劃區。陳金萍分析，江翠北和央北兩處重劃區，過去幾年有眾多建商在此推案，憑藉著當時的熱絡買氣和區域發展利多，區域行情迅速炒熱、預售買氣暢旺。但隨著銀行房貸緊縮，預售交屋的屋主恐面臨貸款成數不足的狀況，，未來交屋時貸款成數若不如屋主預期，財務壓力恐更沉重。另外，三重、新莊的交屋量皆逾1000戶，尤其新莊三個重劃區合計或有逾1300戶預售交屋。未來銀行房貸緊縮是否衝擊該區域的房市表現，值得持續觀察。觀察新北市2025年熱門重劃區的預售交屋建案的平均總價，除洲子洋重劃區和鳳鳴重劃區因位處新北蛋白區的五股和鶯歌，平均總價較低，其他重劃區的平均總價已來到2000萬元大關。陳金萍表示，隨著銀行房貸緊縮持續，導致許多購屋族在申貸時，房貸成數通常會減少1-2成。數據顯示，若房貸成數減少1成，新北市預售交屋的屋主可能需多籌措200萬元的頭期款。尤其央北重劃區在2021H2至2022H1期間，其預售屋平均總價已達2589萬元，房貸緊縮對於預售交屋者的衝擊會相對最大，進而可能對區域房市產生影響。最後，陳金萍提醒，隨著銀行房貸緊縮、第七波選擇性信用管制的影響持續，建議在近期內準備交屋的預售屋購屋者提前審視自身、家庭財務規劃，備足充分資金，積極與銀行、建商洽商，方能有效避免資金不足而帶來的交屋違約風險。