2024世界12強棒球錦標賽，中華隊本屆賽會預賽被分在B組，首戰中華隊以6：3成功擊敗南韓之後，昨（14）日再以2：1力退多明尼加，目前在預賽取得2連勝佳績，也暫時在B組位居榜首。而這次賽會受到許多台灣民眾的關注，在13日台灣首戰擊敗南韓之後，台北市長蔣萬安就在個人社群發文寫下「韓國泡麵好吃！」，不過似乎有韓國媒體對此並不滿意，稍早《首爾新聞》更是以「韓國泡麵很好吃，台灣政治人物的挑釁」為題進行報導。
蔣萬安台韓戰前發文 韓媒對此表達不滿
根據韓媒《首爾新聞》報導，台北市長蔣萬安在13日台韓大戰之前，先是在社群上發布一段影片，當時蔣萬安正在加熱由韓國廠商推出的泡麵，幕後人員並詢問到：「市長你在做什麼？」，對此蔣則回答：「今天當然要吃韓國泡麵了，懂的就懂，晚上大巨蛋見！」
然而在這場關鍵的台韓大戰上，最終中華隊在投打皆有出色發揮下，就以6：3收下勝利，預賽首場比賽就拿下首勝，蔣萬安隨後也隨即發文，並附圖寫下：「旗開得勝守護主場，韓國泡麵好吃！」
首爾新聞指出 網友對貼文評價不一
《首爾新聞》隨後並指出，貼文下方有許多政界人士和網友紛紛留言，並寫下：「市長太調皮了」、「打敗韓國吧」、「我今天也吃了韓國拉麵」等。另一方面，也有人批評蔣市長的「對鄰國沒有禮貌」、「政治家應該要有一定的外交責任」等內容，認為這是他身為國家重要政治人物的粗心。
《首爾新聞》在文章的最後也介紹到蔣萬安，並表示：「蔣市長因年輕、英俊的外表和社群媒體（SNS）上的公益行動，而成為受歡迎的政治人物。由於台北市長職位被認為是中華民國總統職位的墊腳石，他被認為是國民黨2028年下一屆總統選舉的有力候選人。」
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根據韓媒《首爾新聞》報導，台北市長蔣萬安在13日台韓大戰之前，先是在社群上發布一段影片，當時蔣萬安正在加熱由韓國廠商推出的泡麵，幕後人員並詢問到：「市長你在做什麼？」，對此蔣則回答：「今天當然要吃韓國泡麵了，懂的就懂，晚上大巨蛋見！」
然而在這場關鍵的台韓大戰上，最終中華隊在投打皆有出色發揮下，就以6：3收下勝利，預賽首場比賽就拿下首勝，蔣萬安隨後也隨即發文，並附圖寫下：「旗開得勝守護主場，韓國泡麵好吃！」
首爾新聞指出 網友對貼文評價不一
《首爾新聞》隨後並指出，貼文下方有許多政界人士和網友紛紛留言，並寫下：「市長太調皮了」、「打敗韓國吧」、「我今天也吃了韓國拉麵」等。另一方面，也有人批評蔣市長的「對鄰國沒有禮貌」、「政治家應該要有一定的外交責任」等內容，認為這是他身為國家重要政治人物的粗心。
《首爾新聞》在文章的最後也介紹到蔣萬安，並表示：「蔣市長因年輕、英俊的外表和社群媒體（SNS）上的公益行動，而成為受歡迎的政治人物。由於台北市長職位被認為是中華民國總統職位的墊腳石，他被認為是國民黨2028年下一屆總統選舉的有力候選人。」
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