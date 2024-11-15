天兔颱風（國際命名：Usagi）目前位置在台灣南部外海，以龜速時速5公里前進，路徑也變得更加難以預測，目前部分國家的預測路徑顯示，天兔有可能成為山陀兒翻版。民眾也開始關心明（16）日自己所處縣市是否會停班停課，《NOWnews今日新聞》將持續整理11月16日（週六）全台各縣市停班停課最新通知。
🟡11月16日（週六）各縣市停班停課狀況（更新時間11/15 13:00）
📍北部地區
台北市：尚未宣布。
新北市：尚未宣布。
基隆市：尚未宣布。
桃園市：尚未宣布。
宜蘭縣：尚未宣布。
新竹市：尚未宣布。
新竹縣：尚未宣布。
📍中部地區
台中市：尚未宣布。
苗栗縣：尚未宣布。
彰化縣：尚未宣布。
南投縣：尚未宣布。
雲林縣：尚未宣布。
📍南部地區
嘉義縣：尚未宣布。
嘉義市：尚未宣布。
台南市：尚未宣布。
高雄市：尚未宣布。
屏東縣：尚未宣布。
📍東部地區
花蓮縣：尚未宣布。
台東縣：尚未宣布。
📍外島地區
澎湖縣：尚未宣布。
連江縣：尚未宣布。
金門縣：尚未宣布。
🔎停班停課查詢：人事行政總處停班停課資訊（點此連結）
🟡天兔颱風最新動態
天兔颱風15日上午11時中心位置在鵝鑾鼻的西南方約160公里處，移動速度僅每小時5公里，目前預估暴風圈深夜會接觸到南方陸地，它的強度會越來越弱，在減弱過程中，在明（16）日下半天碰到台灣陸地。
🟡天兔颱風暴風圈侵襲各縣市機率
據中央氣象署今（15）日上午公布的120小時颱風暴風侵襲機率顯示，目前只有本島最高的地區為恆春89%，再來是高雄86%，隨後是屏東的83%，北北基桃園更是僅剩下1%。
🟡天兔颱風各國最新預測路徑
據國家災害防救科技中心統整各國預測天兔颱風的路徑顯示，天兔將從明（16）日深夜暴風圈開始碰觸台灣南部區域，並在下半天碰到台灣陸地，有可能成為山陀兒翻版，在台灣上空減弱為熱帶性低氣壓。風雨部分則以花蓮以南、台南以南首當其衝。
🟡放颱風假的標準
據《天然災害停止上班及上課作業辦法》第4條風災項目，氣象預報颱風暴風半徑於4小時內可能經過的地區，其平均風力可達7級以上或陣風可達10級以上時；或降雨量已致災或有致災之虞，或是遇交通、水電供應中斷，影響通行、上班上課安全，都可以發布停止上班上課。
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📍北部地區
台北市：尚未宣布。
新北市：尚未宣布。
基隆市：尚未宣布。
桃園市：尚未宣布。
宜蘭縣：尚未宣布。
新竹市：尚未宣布。
新竹縣：尚未宣布。
📍中部地區
台中市：尚未宣布。
苗栗縣：尚未宣布。
彰化縣：尚未宣布。
南投縣：尚未宣布。
雲林縣：尚未宣布。
📍南部地區
嘉義縣：尚未宣布。
嘉義市：尚未宣布。
台南市：尚未宣布。
高雄市：尚未宣布。
屏東縣：尚未宣布。
📍東部地區
花蓮縣：尚未宣布。
台東縣：尚未宣布。
📍外島地區
澎湖縣：尚未宣布。
連江縣：尚未宣布。
金門縣：尚未宣布。
🔎停班停課查詢：人事行政總處停班停課資訊（點此連結）
🟡天兔颱風最新動態
天兔颱風15日上午11時中心位置在鵝鑾鼻的西南方約160公里處，移動速度僅每小時5公里，目前預估暴風圈深夜會接觸到南方陸地，它的強度會越來越弱，在減弱過程中，在明（16）日下半天碰到台灣陸地。
🟡天兔颱風暴風圈侵襲各縣市機率
據中央氣象署今（15）日上午公布的120小時颱風暴風侵襲機率顯示，目前只有本島最高的地區為恆春89%，再來是高雄86%，隨後是屏東的83%，北北基桃園更是僅剩下1%。
🟡天兔颱風各國最新預測路徑
據國家災害防救科技中心統整各國預測天兔颱風的路徑顯示，天兔將從明（16）日深夜暴風圈開始碰觸台灣南部區域，並在下半天碰到台灣陸地，有可能成為山陀兒翻版，在台灣上空減弱為熱帶性低氣壓。風雨部分則以花蓮以南、台南以南首當其衝。
🟡放颱風假的標準
據《天然災害停止上班及上課作業辦法》第4條風災項目，氣象預報颱風暴風半徑於4小時內可能經過的地區，其平均風力可達7級以上或陣風可達10級以上時；或降雨量已致災或有致災之虞，或是遇交通、水電供應中斷，影響通行、上班上課安全，都可以發布停止上班上課。
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