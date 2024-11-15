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▲據中央氣象署今（15）日上午公布的120小時颱風暴風侵襲機率顯示，天兔暴風圈對台灣本島影響機率越來越小。（圖／中央氣象署）

▲據國家災害防救科技中心統整各國預測天兔颱風的路徑顯示，天兔將在明（16）日從台灣南部登陸。（圖／NCDR）

天兔颱風（國際命名：Usagi）目前位置在台灣南部外海，以龜速時速5公里前進，路徑也變得更加難以預測，目前部分國家的預測路徑顯示，天兔有可能成為山陀兒翻版。民眾也開始關心明（16）日自己所處縣市是否會停班停課，《NOWnews今日新聞》將持續整理11月16日（週六）全台各縣市停班停課最新通知。📍北部地區台北市：尚未宣布。新北市：尚未宣布。基隆市：尚未宣布。桃園市：尚未宣布。宜蘭縣：尚未宣布。新竹市：尚未宣布。新竹縣：尚未宣布。📍中部地區台中市：尚未宣布。苗栗縣：尚未宣布。彰化縣：尚未宣布。南投縣：尚未宣布。雲林縣：尚未宣布。📍南部地區嘉義縣：尚未宣布。嘉義市：尚未宣布。台南市：尚未宣布。高雄市：尚未宣布。屏東縣：尚未宣布。📍東部地區花蓮縣：尚未宣布。台東縣：尚未宣布。📍外島地區澎湖縣：尚未宣布。連江縣：尚未宣布。金門縣：尚未宣布。天兔颱風15日上午11時中心位置在鵝鑾鼻的西南方約160公里處，移動速度僅每小時5公里，目前預估暴風圈深夜會接觸到南方陸地，它的強度會越來越弱，在減弱過程中，在明（16）日下半天碰到台灣陸地。據中央氣象署今（15）日上午公布的120小時颱風暴風侵襲機率顯示，目前只有本島最高的地區為恆春89%，再來是高雄86%，隨後是屏東的83%，北北基桃園更是僅剩下1%。據國家災害防救科技中心統整各國預測天兔颱風的路徑顯示，天兔將從明（16）日深夜暴風圈開始碰觸台灣南部區域，並在下半天碰到台灣陸地，有可能成為山陀兒翻版，在台灣上空減弱為熱帶性低氣壓。風雨部分則以花蓮以南、台南以南首當其衝。據《天然災害停止上班及上課作業辦法》第4條風災項目，氣象預報颱風暴風半徑於4小時內可能經過的地區，其平均風力可達7級以上或陣風可達10級以上時；或降雨量已致災或有致災之虞，或是遇交通、水電供應中斷，影響通行、上班上課安全，都可以發布停止上班上課。