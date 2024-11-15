2024世界12強棒球錦標賽，中華隊昨（14）日以2：1擊敗多明尼加之後，目前在預賽B組以2勝0敗的戰績暫居龍頭位置，今（15）日則是休兵一天。而今晚在台北大巨蛋將迎來日本隊與韓國隊的經典「日韓大戰」，此戰對於先前已經輸給中華隊的韓國而言，勢必會有著輸不得的壓力，根據韓媒指出，韓國今將推派左投崔丞鎔擔綱先發，若他無法有效壓制對方打線，那麼「鐵牛棚」可能很快就會接替登板。
韓國隊目前戰績1勝1負 今將對陣死對頭日本
韓國隊首戰以3：6輸給中華隊之後，昨日比賽則扳回一城，以8：4擊敗古巴隊，目前取得1勝1負的戰績，在B組暫時與多明尼加戰績相同位居第三。而日本隊首場比賽在主場名古屋巨蛋迎戰澳洲隊，最終以9：3擊敗澳洲獲勝，目前戰績1勝0敗。
韓媒《NEWSIS》稍早則撰文指出，由於本次的12強賽事，只有小組賽前兩名的球隊才能夠晉級在日本東京舉行的超級循環賽，因此事實上目前就韓國隊而言，他們必須贏得所有剩餘的小組賽事，才能前進到東京，否則很大機率將會遭淘汰。
崔丞鎔較無大賽經驗 韓媒擔憂他發揮
而今日面對日本隊的關鍵一役，韓國隊將推派年僅23歲的左投崔丞鎔擔綱先發，不過韓媒則是對於他的出賽，普遍抱持著一定的擔憂，《NEWSIS》就表示：「崔丞鎔並不像金廣鉉、奉重根那樣，能夠在過去的國際比賽中有效阻擋日本隊打者的先發球員。而且，由於崔丞鎔沒有太多的國際大賽經驗，所以不能夠寄望於他有『驚喜的好表現』。」
而若是崔丞鎔的表現真的不如預期，韓國隊也會迅速有所反應，本場比賽預料他們牛棚投手將隨時待命，預計能夠投長局數的崔智旻與李映河都將接力登板，韓國隊期望能透過「鐵牛棚」陣，來有效壓制住日本武士隊陣中的多名強打者。
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韓國隊首戰以3：6輸給中華隊之後，昨日比賽則扳回一城，以8：4擊敗古巴隊，目前取得1勝1負的戰績，在B組暫時與多明尼加戰績相同位居第三。而日本隊首場比賽在主場名古屋巨蛋迎戰澳洲隊，最終以9：3擊敗澳洲獲勝，目前戰績1勝0敗。
韓媒《NEWSIS》稍早則撰文指出，由於本次的12強賽事，只有小組賽前兩名的球隊才能夠晉級在日本東京舉行的超級循環賽，因此事實上目前就韓國隊而言，他們必須贏得所有剩餘的小組賽事，才能前進到東京，否則很大機率將會遭淘汰。
崔丞鎔較無大賽經驗 韓媒擔憂他發揮
而今日面對日本隊的關鍵一役，韓國隊將推派年僅23歲的左投崔丞鎔擔綱先發，不過韓媒則是對於他的出賽，普遍抱持著一定的擔憂，《NEWSIS》就表示：「崔丞鎔並不像金廣鉉、奉重根那樣，能夠在過去的國際比賽中有效阻擋日本隊打者的先發球員。而且，由於崔丞鎔沒有太多的國際大賽經驗，所以不能夠寄望於他有『驚喜的好表現』。」
而若是崔丞鎔的表現真的不如預期，韓國隊也會迅速有所反應，本場比賽預料他們牛棚投手將隨時待命，預計能夠投長局數的崔智旻與李映河都將接力登板，韓國隊期望能透過「鐵牛棚」陣，來有效壓制住日本武士隊陣中的多名強打者。
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