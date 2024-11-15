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▲依規定，建商必須在取得使用執照後的6個月內通知交屋。（圖／新北市地政局提供）

▲消保處公布「113年度預售屋買賣定型化契約」查核結果，50件基本查核中有12案違規。（圖／消保處提供）

▲消保處公布「113年度預售屋買賣定型化契約」查核結果，額外增查10案中有3案違規。（圖／消保處提供）

台灣房價近年大躍進！社群平台傳出不少「建商要求加價才交屋」，或是「建商賠錢解約」亂象。而行政院消費者保護處今（15）公布最新全台預售屋聯合稽查結果，稽查60預售案（50基本查核+10額外增查），共揪出15案違規，違規率高達25%，以違反契約審閱期規定最多，共計開罰150萬元。對於建商要求加價或解約亂象，新北市地政局地價科長蕭湘君指出，據內政部頒布「預售屋買賣定型化契約應記載及不得記載事項」，已載明契約總價，且建商應於取得使用執照後6個月內通知交屋。蕭湘君提醒，如果建商遲延交屋，應依實際遲延狀況按日給付遲延利息給買方，建商違約時，只有買方才有權主張解除契約，建商不可要求買方提高價格交屋，萬一遇到類似情況，可向新北市消費者服務中心或至行政院消費者保護會網站申訴，維護自身權益。消保處指出，本次查核將今年前4月全國銷售戶數排名前10名的建案，列為「額外增查件數」，共計查核60建案。每個建案均查核「契約審閱期」、「房地標示及停車位規格」及「驗收」等15項目，計有15案違規，違規率25%。主要違規態樣如下：部分建商因計算方式錯誤，導致契約審閱期有不足5日之情形部分建商於契約中未明確記載停車位之「性質」、「高度」及「停車空間面積占共有部分總面積之比例」部分建商於契約中所記載之交屋保留款數額低於「房地總價5%」；或要求消費者提前支付交屋保留款細看消保處公開資料，15違規建案中，以新竹縣橋臨建設「縣府．厚居」有7項違規最多。彰化縣上立開發建設「上立家喜」、花蓮縣永泰金資產「沐晨」各4項違規次之。