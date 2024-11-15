我是廣告 請繼續往下閱讀

▲日本福岡米其林一星認證的「Ajimi 割烹味美」，台灣店即日起正式接受預約。（圖／記者葉盛耀攝）

▲總料理長河原畑豪二希望將福岡本店更多經典菜色，原汁原味帶來台灣。（圖／記者葉盛耀攝）

▲「楊貴妃盅」以甲魚、豬腳等燉煮，有著飽滿的膠質，湯頭鮮香。（圖／記者葉盛盛耀攝）

▲「味美原創魚骨湯麵」強調魚介湯頭，搭配素麵，濃而不膩。（圖／記者葉盛耀攝）

▲和牛壽喜燒還搭上海膽與魚子醬。（圖／記者葉盛耀攝）

▲台灣主理人Vivi優雅地示範日本茶道。（圖／記者葉盛耀攝）

▲The Ukai Taipei本季精選義大利頂級白松露，融入指定料理。（圖／The Ukai Taipei提供）

挾日本福岡米其林一星光環，「Ajimi 割烹味美」以第一家海外分店旗號降臨台北，即日起正式迎客，福岡總店的招牌菜包含「楊貴妃盅」、「味美原創魚骨湯麵」與「和牛壽喜燒」等菜色，台北店都同步可以嚐到，「Ajimi 割烹味美」目前規劃每人每套售價5800元＋10％。所謂「割烹」之名出現在江戶時代後期，如今已是高級日料的代名詞，「Ajimi 割烹味美」的台北店則有13 個板前座位，能滿足客人和師傅的直接互動。台北Ajimi割烹味美的內部設計由日本知名建築師白崎裕大師親自操刀，進門入口處的玄關以方正格局迎賓，可看到全台北唯一附設在餐廳內的日式茶室，可當作花道、茶道的演繹伸展台，也可變形為 6 人座的包廂，滿足有隱密性需求的賓客，在在都看得出日本設計師操刀出的和風雅緻。「Ajimi 割烹味美」總店位在日本福岡的中州，於2014年公布的《米其林指南》中獲得米其林一星肯定，如今來台開設分店，總料理長河原畑豪二表示：「因台灣地屬溫熱帶氣候交界，日後會充分結合台灣本地農產，如蔬果、魚及特色食材進行和食料理。」而福岡本店的經典，也會原汁原味搬來台北。像是人氣招牌鍋物「楊貴妃盅」，以甲魚、豬腳等高級食材熬煮 8 小時，帶來濃稠飽滿的膠質湯品，搭配日本陶土砂鍋上桌，喝起來滿是膠質黏感。湯品品嚐起來好似中式煲湯，但事實上，甲魚在日本屬於高檔食材，是不少商務場合中東道主刻意用來招待貴賓的上檔料理，至於菜名為何有「楊貴妃」？是因為總料理長希望每位顧客喝完後的皮膚可以像楊貴妃一樣吹彈可破。餐廳的招牌菜還有「味美原創魚骨湯麵」，大部分旅客對於福岡印象是有濃厚豚骨高湯的博多拉麵，總料理長河原畑豪二則揮別既有印象，特地研發了標榜魚介湯頭的魚骨湯麵，他將鯛魚的魚頭和魚骨先燒烤過後熬煮 24 小時，再搭配上即便細長卻也保有點嚼勁的素麵，湯頭相當鮮美，不但有魚骨帶來的鮮甜，並透著淡淡胡椒香，雖濃卻不膩，一口麵、一口湯，吃下來相當驚喜，不但在米其林指南中被密探特地點名稱讚，也因為此道菜，吸引了台灣主理人 Vivi 及股東周為元特地多次拜訪，成了合作來台開店的契機。另外，套餐中也有日本和牛，總料理長河原畑豪二提到，在福岡吃和牛片較常以昆布高湯涮涮鍋來涮煮，他則堅持以壽喜燒方式烹煮，因為台灣人對於醬油香熟悉，涮煮後的肥嫩肉片，搭上北海道根室的海膽、西伯利亞的魚子醬與南投童子雞的蛋黃，滑嫩可口。台灣主理人Vivi有日本血統，懂正宗茶道的她說：「我們是台北唯一附設正宗日式茶室的餐廳，特別安排專人現場手製抹茶，讓客人可以近距離欣賞茶道演示，學習抹茶製作的技藝，並感受茶道『和、敬、清、寂』的深層意境。」位在捷運大安站附近巷弄內的「Ajimi 割烹味美」，即日起正式開賣，每套12道料理，每人每套售價5800元＋10％。另外，同樣來自日本的米其林級鐵板燒品牌The Ukai Taipei，本季則精選義大利頂級白松露，融入指定料理，鐵板燒經典鹽蒸鮑魚與割烹日本黑毛和牛半敲燒，加價升等新鮮現刨白松露每公克1,200元，讓饕客們充分享受深邃幽香的白松露風味。相較氣味奔放外顯的黑松露，白松露則有著更加精緻複雜的風味，混和麝香、蜂蜜、溼麥桿及大蒜，甚至少許帕馬森乾酪與軟滑細緻口感，搭配主廚精選料理更能顯出渾然天成的土地滋味。