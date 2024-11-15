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▲賴清德與學生擊掌。（圖／總統府提供）

因應年輕族群心理健康需求，「身心調適假」在113學年度已於大專院校與高級中等學校實施，總統賴清德今（15）前往師大附中視察心理健康推動措施與輔導工作，有趣的是，學生和賴清德合影時，大喊「台灣的選擇，賴清德」；賴聽到後則是笑笑地比讚合照，並與學生擊掌。賴清德於去年選前提出增設「身心調適假」、「年輕族群心理健康方案」等政見，目前皆已全面上路，每次請假以半天或一天為單位，一學期以三天為限。賴清德今前往師大附中視察，在致詞時表示，他出身於醫界，因此在競選時特別提出「健康台灣」的國家政策。他說，健康是身心靈最妥適的狀態，生理、心理和心靈都非常重要，現在社會進步，但人際關係卻更加疏離，年輕人承受很大的壓力，學生在心理健康方面也需要政府給予幫助，他感謝教育部和衛福部的努力讓政策持續落實。賴清德指出，政府整合行政院13個部會的資源，推動「全民心理健康韌性計畫」，6年約有50幾億元預算，從資源布建、前端預防、醫療照護到緊急應變措施，建立更全面的心理健康支持系統。他提到，「身心調適假」已經在大專及高中上路，政府今年也提供15到45歲族群三次的免費心理諮商，期盼結合專業輔導資源，守護國人與未來世代的心理健康。此外，賴清德在視察時，也主動關心學生身心狀況，有學生分享自身經驗，表示曾因課業倍感壓力，某天晚上心情不好、有失眠狀況，隔天早上起床感到疲累，因此請了半天的身心調適假，休息之後感覺就好多了，「感覺有比較好一點」。衛福部心理健康司代理司長鄭淑心則說明，近十年自殺死亡人數上升，在學人口的精神診斷比例逐年增加，顯示15至30歲族群的心理健康需求有提升趨勢；她以「冰山模式」形容心理健康需求，不幸自殺僅是水面上的數據，有心理困擾的族群遠比水面上的資訊多更多。