麥當勞「McGriddles楓糖鬆餅漢堡」（厚鬆餅堡系列）13日在台灣開賣後，吸引許多民眾早起前去搶購，幾乎每間麥當勞都光速售完，讓不少人排隊卻撲了個空。就有網友計算，麥當勞稱進口70萬顆厚鬆餅堡，等於一間店僅配額1750顆，依照需求量來算，約3.5天就會售罄，根本不可能賣到35天，也有人舉香港麥當勞的例子，表示整個檔期厚鬆餅堡賣了超過300萬，官方為了不斷貨，後期都是日本直接空運配送，質疑台灣麥當勞根本是在飢餓行銷。
一名網友在Threads上發文，表示麥當勞稱厚鬆餅堡進口70萬顆，原定販售至12月17日止，也就是打算賣35天。不過全台約有400家麥當勞，平均每家店配額1750顆，據悉各店目前單日可賣到500顆以上，算下來約3.5天就會售罄，確實和現況差不多，「看似很多但根本不可能賣到35天。」
貼文一出，許多人不滿指控麥當勞在飢餓行銷，「從捲捲薯條就開始了，根本搞飢餓行銷」、「十月香芋派也是一週完售，這個應該是台灣生產的吧」、「今天去買的店家說已賣完不再補貨」。但也有網友認為，「誰會想到一天會賣到500顆…早餐才供應5.5H」、「就算有貨給你賣，沒有多少人有辦法連續六天上班都包500個漢堡，光三天前線服務人員都快死掉了」。
《NOWnews今日新聞》記者訪問讀者，她今日7時許至麥當勞林口文化三餐廳得來速，排隊搶購厚鬆餅堡，沒想到排隊約30分鐘後，抵達點餐窗口才被告知今日已售完，後方還有一整排車輛正在等著購買厚鬆餅堡，顧客們只能帶著失望的心情返家。
對此，有網友舉香港麥當勞販售厚鬆餅堡的例子，指出「隔壁香港前兩天賣100萬，不包含前面會員優先購，整個檔期據說是超過300萬」，而台灣的人口是香港的三倍之多。據港媒報導，香港麥當勞為了不斷貨，後期的厚鬆餅堡都是日本直接空運，「問就是台灣麥當勞故意，也沒有想要管你感受。」
至於到底還買不買得到厚鬆餅堡？《NOWnews今日新聞》昨日求證台灣麥當勞，官方回應：「麥當勞『McGriddles厚鬆餅堡系列』上市後備受顧客喜愛，部份餐廳已陸續售罄，實際供貨以各餐廳販售情況為準，感謝顧客支持。」昨日有麥當勞門市店員向記者透露，「餐廳本來預估今天會賣完，結果又追加了好多，今天早餐結束時都還有」，估計應該賣到週末沒問題。建議民眾主動聯繫想去購買的麥當勞門市，確定時間和貨量再出門免得撲空。
我是廣告 請繼續往下閱讀
貼文一出，許多人不滿指控麥當勞在飢餓行銷，「從捲捲薯條就開始了，根本搞飢餓行銷」、「十月香芋派也是一週完售，這個應該是台灣生產的吧」、「今天去買的店家說已賣完不再補貨」。但也有網友認為，「誰會想到一天會賣到500顆…早餐才供應5.5H」、「就算有貨給你賣，沒有多少人有辦法連續六天上班都包500個漢堡，光三天前線服務人員都快死掉了」。
《NOWnews今日新聞》記者訪問讀者，她今日7時許至麥當勞林口文化三餐廳得來速，排隊搶購厚鬆餅堡，沒想到排隊約30分鐘後，抵達點餐窗口才被告知今日已售完，後方還有一整排車輛正在等著購買厚鬆餅堡，顧客們只能帶著失望的心情返家。
對此，有網友舉香港麥當勞販售厚鬆餅堡的例子，指出「隔壁香港前兩天賣100萬，不包含前面會員優先購，整個檔期據說是超過300萬」，而台灣的人口是香港的三倍之多。據港媒報導，香港麥當勞為了不斷貨，後期的厚鬆餅堡都是日本直接空運，「問就是台灣麥當勞故意，也沒有想要管你感受。」
至於到底還買不買得到厚鬆餅堡？《NOWnews今日新聞》昨日求證台灣麥當勞，官方回應：「麥當勞『McGriddles厚鬆餅堡系列』上市後備受顧客喜愛，部份餐廳已陸續售罄，實際供貨以各餐廳販售情況為準，感謝顧客支持。」昨日有麥當勞門市店員向記者透露，「餐廳本來預估今天會賣完，結果又追加了好多，今天早餐結束時都還有」，估計應該賣到週末沒問題。建議民眾主動聯繫想去購買的麥當勞門市，確定時間和貨量再出門免得撲空。