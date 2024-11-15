日本、韓國都有賣的麥當勞「McGriddles楓糖鬆餅漢堡」口碑極佳，台灣正式開賣就讓各地民眾陷入瘋狂，天黑排隊買到天亮直問「早餐時間到幾點」，今（15）日上午才有不少民眾回報「蠻好買的」、記者實測也「5分鐘買到」沒排隊；沒想到下午就傳出有餐廳「賣光了」，大批想週末假日再衝一波的上班族擔心「還買得到嗎？」業者證實：「部份餐廳已陸續售罄，實際供貨以各餐廳販售情況為準」。
麥當勞開賣「厚鬆餅堡」後天天還沒天亮就有人排隊，總算今天才有民眾分享「蠻好買的」、記者實測也「5分鐘買到」。不料，下午又傳出有餐廳「賣光了」，大批無法請假排隊、想週末假日再衝一波的上班族，擔心直問「還買得到嗎？」
《NOWnews今日新聞》求證台灣麥當勞，官方回應：「麥當勞『McGriddles厚鬆餅堡系列』上市後備受顧客喜愛，部份餐廳已陸續售罄，實際供貨以各餐廳販售情況為準，感謝顧客支持。」
記者約中午時間詢訪麥當勞門市，有店員透露「餐廳本來預估今天會賣完，結果又追加了好多，今天早餐結束時都還有」，估計應該賣到週末沒問題。建議民眾主動聯繫想去購買的麥當勞門市，確定時間和貨量再出門免得撲空。
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《NOWnews今日新聞》求證台灣麥當勞，官方回應：「麥當勞『McGriddles厚鬆餅堡系列』上市後備受顧客喜愛，部份餐廳已陸續售罄，實際供貨以各餐廳販售情況為準，感謝顧客支持。」
記者約中午時間詢訪麥當勞門市，有店員透露「餐廳本來預估今天會賣完，結果又追加了好多，今天早餐結束時都還有」，估計應該賣到週末沒問題。建議民眾主動聯繫想去購買的麥當勞門市，確定時間和貨量再出門免得撲空。