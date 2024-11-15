掀起麥當勞之亂的「厚鬆餅堡」開賣第三天退燒了嗎？明明這兩天清晨一大早各地麥當勞人潮塞爆，不少民眾抱怨從天黑排隊買到天亮，候餐時間更從昨天約30分鐘、拉長今天至少要等1小時！但《NOWnews今日新聞》記者分批衝現場，竟然實測5～10分鐘就買到，幫大家一次整理超好買時段、分店推薦。
麥當勞日韓熱夯、香港秒殺的「McGriddles楓糖鬆餅漢堡」在台灣開賣也掀起暴動，網路上眾多民眾分享清晨一大早5、6點，麥當勞餐廳就被人潮塞爆，不少人抱怨根本是從天黑買到天亮，民眾陳小姐分享：「連吃兩天，都是請工具人老公去排隊，每天早上5:30去、6:30回」；同事昨天清晨5點到信義區麥當勞，也直擊至少30人在排隊。
今《NOWnews今日新聞》記者兵分二路，分批直衝現場實測購買，早上8:30左右抵達台北市西門町「麥當勞桂林家樂福餐廳」，雖然都有10多人在排隊，但「實測8:33點餐成功、8:38拿到餐點」只花5分鐘！記者隨即再轉往昆明餐廳，現場秩序也相當良好，訪問一名剛拿到餐點的上班族，也透露「大概才排5分鐘吧」。
而另名同事則直擊新北市「麥當勞汐止中興餐廳」，雖然被現場超過20人的陣仗嚇到，但也十分順利「8:02點餐、8:11就拿到」。
難道麥當勞厚鬆餅堡第三天真的退燒了嗎？事實上，記者一早約7點多，先打電話問過數家麥當勞門市，得到的答案都是現場很多人；不過真的出門、8點左右抵達現場，實際入手「厚鬆餅堡」花的時間卻沒想像中那麼久。
推測應是一早趕上班、上課的民眾，瞬間到店擠在一起；而第一天撲空的人，昨天全都更早起、再衝一次，導致有越來越多人、越排越早的跡象。加上太多人擔心「厚鬆餅堡」像之前捲捲薯條一樣兩天就完售，讓本來想等熱潮退一點再吃的民眾根本沒機會吃到，預期售罄心理壓力讓大家急著非最早到店搶買不可，建議民眾現在出門都還有機會吃到。
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今《NOWnews今日新聞》記者兵分二路，分批直衝現場實測購買，早上8:30左右抵達台北市西門町「麥當勞桂林家樂福餐廳」，雖然都有10多人在排隊，但「實測8:33點餐成功、8:38拿到餐點」只花5分鐘！記者隨即再轉往昆明餐廳，現場秩序也相當良好，訪問一名剛拿到餐點的上班族，也透露「大概才排5分鐘吧」。
而另名同事則直擊新北市「麥當勞汐止中興餐廳」，雖然被現場超過20人的陣仗嚇到，但也十分順利「8:02點餐、8:11就拿到」。
難道麥當勞厚鬆餅堡第三天真的退燒了嗎？事實上，記者一早約7點多，先打電話問過數家麥當勞門市，得到的答案都是現場很多人；不過真的出門、8點左右抵達現場，實際入手「厚鬆餅堡」花的時間卻沒想像中那麼久。
推測應是一早趕上班、上課的民眾，瞬間到店擠在一起；而第一天撲空的人，昨天全都更早起、再衝一次，導致有越來越多人、越排越早的跡象。加上太多人擔心「厚鬆餅堡」像之前捲捲薯條一樣兩天就完售，讓本來想等熱潮退一點再吃的民眾根本沒機會吃到，預期售罄心理壓力讓大家急著非最早到店搶買不可，建議民眾現在出門都還有機會吃到。