麥當勞日韓熱夯、香港秒殺的「McGriddles楓糖鬆餅漢堡」魅力驚人，台灣昨正式開賣「厚鬆餅堡」，早餐時段清晨5:30就激出排隊人潮，今（14）日更有人才起床就發現想去的門市餐廳已完售，無奈自嘲「不出門要繼續睡了」。究竟，麥當勞早餐時間到幾點？再幫大家一次整理套餐價格、熱量。
台灣麥當勞總算正式開賣「厚鬆餅堡」，昨日才第一天販售，各地麥當勞才清晨排隊人潮再度炸掉，誇張程度和「獵人之亂」比起來，真是有過之而無不及。鐵粉分享自己擠在10幾位客人中候餐、清晨5:30目睹有人狂買17顆漢堡，記者9:00直擊鄰近捷運國父紀念館站的麥當勞光復餐廳，被現場多達50位民眾包圍櫃檯的景象嚇到。不少人只買一顆「厚鬆餅堡」也要等上近30分鐘；多間門市更是開賣3小時就完售當日備貨量。
瘋狂熱潮也逼得官方緊急回應：「麥當勞『McGriddles厚鬆餅堡系列』上市後頗受顧客喜愛，部分餐廳目前暫時售完；目前正補貨中，將於到貨後恢復供應，感謝顧客支持。」但也傳出，有可能今天部分麥當勞門市還是買不到厚鬆餅堡，因為各餐廳補貨狀況不一定，建議消費者依各店門口張貼公告為準。
不料，今麥當勞「厚鬆餅堡」開賣第二天排隊情況更誇張，民眾擔心吃不到、又提早前往排隊；更有人才起床，一滑FB地區型社團動態，就發現想去的門市餐廳早已完售「厚鬆餅堡」，無奈自嘲「不出門要繼續睡了」。究竟，麥當勞早餐時間到幾點？也有人好奇「厚鬆餅堡」套餐價格與熱量，《NOWnews今日新聞》幫大家一篇整理。
📌麥當勞早餐時間到幾點？
台灣麥當勞開賣神級早餐「厚鬆餅堡系列」，即日起至12月17日（或售完為止）早餐時段限期開賣。提醒大家，台灣麥當勞早餐供應時間為上午5:00至上午10:30前，部份餐廳未供應、或僅供應部份品項；不過每間門市早餐開賣時間不同，建議消費者先查詢或電話詢問後再出門。
而麥當勞歡樂送外送服務過往10:15就關單點不到，依各餐廳實際狀況為準；記者實測現在部分餐廳已「暫時無法選購」厚鬆餅堡、甚至有餐廳顯示「無法提供外送服務」。
📌麥當勞「厚鬆餅堡」套餐價格
◾️台灣麥當勞McGriddles厚鬆餅堡系列價格
「豬肉厚鬆餅堡」單點69元，薯餅套餐1
11元
「豬肉蛋厚鬆餅堡」單點79元，薯餅套餐
121元
「火腿蛋厚鬆餅堡」單點71元，薯餅套餐
113元
◾️麥當勞歡樂送McGriddles厚鬆餅堡系列價格
「豬肉厚鬆餅堡」單點71元，薯餅套餐1
13元
「豬肉蛋厚鬆餅堡」單點81元，薯餅套餐
123元
「火腿蛋厚鬆餅堡」單點73元，薯餅套餐
115元
📌麥當勞「厚鬆餅堡」系列熱量
「厚鬆餅堡」是將原本漢堡最外層的麵包，換成了兩塊用楓糖漿調味的鬆餅漢堡，再分別夾入豬肉或火腿，搭配香嫩柔軟的太陽蛋並
佐以切達吉事，光看食材就讓人想流口水的邪惡組合。根據麥當勞官網揭示，目前最受歡迎的「豬肉蛋厚鬆餅堡」熱量接近481.2大卡，且3款口味鈉含量都破千，糖量也落在14～15克，建議民眾斟酌攝取，免得營養超標身體可能有負擔。
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瘋狂熱潮也逼得官方緊急回應：「麥當勞『McGriddles厚鬆餅堡系列』上市後頗受顧客喜愛，部分餐廳目前暫時售完；目前正補貨中，將於到貨後恢復供應，感謝顧客支持。」但也傳出，有可能今天部分麥當勞門市還是買不到厚鬆餅堡，因為各餐廳補貨狀況不一定，建議消費者依各店門口張貼公告為準。
不料，今麥當勞「厚鬆餅堡」開賣第二天排隊情況更誇張，民眾擔心吃不到、又提早前往排隊；更有人才起床，一滑FB地區型社團動態，就發現想去的門市餐廳早已完售「厚鬆餅堡」，無奈自嘲「不出門要繼續睡了」。究竟，麥當勞早餐時間到幾點？也有人好奇「厚鬆餅堡」套餐價格與熱量，《NOWnews今日新聞》幫大家一篇整理。
📌麥當勞早餐時間到幾點？
台灣麥當勞開賣神級早餐「厚鬆餅堡系列」，即日起至12月17日（或售完為止）早餐時段限期開賣。提醒大家，台灣麥當勞早餐供應時間為上午5:00至上午10:30前，部份餐廳未供應、或僅供應部份品項；不過每間門市早餐開賣時間不同，建議消費者先查詢或電話詢問後再出門。
而麥當勞歡樂送外送服務過往10:15就關單點不到，依各餐廳實際狀況為準；記者實測現在部分餐廳已「暫時無法選購」厚鬆餅堡、甚至有餐廳顯示「無法提供外送服務」。
📌麥當勞「厚鬆餅堡」套餐價格
◾️台灣麥當勞McGriddles厚鬆餅堡系列價格
「豬肉厚鬆餅堡」單點69元，薯餅套餐1
「豬肉蛋厚鬆餅堡」單點79元，薯餅套餐
「火腿蛋厚鬆餅堡」單點71元，薯餅套餐
◾️麥當勞歡樂送McGriddles厚鬆餅堡系列價格
「豬肉厚鬆餅堡」單點71元，薯餅套餐1
「豬肉蛋厚鬆餅堡」單點81元，薯餅套餐
「火腿蛋厚鬆餅堡」單點73元，薯餅套餐
📌麥當勞「厚鬆餅堡」系列熱量
「厚鬆餅堡」是將原本漢堡最外層的麵包，換成了兩塊用楓糖漿調味的鬆餅漢堡，再分別夾入豬肉或火腿，搭配香嫩柔軟的太陽蛋並