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▲老嫗為了省錢，遺囑未找律師或公證人協助，結果竟寫錯門牌號，戶政人員不認遺囑效力，無法辦理過戶。（示意圖／pexels）

▲專家建議，立遺囑應尋找法院認定的公證人或律師協助，避免出現錯誤導致效力遭質疑。（示意圖／pexels）

▲遺囑一旦效力遭質疑，就只能對簿公堂尋求法官判定，曠日廢時，千萬不要為了省下公證小錢衍生一堆麻煩。（示意圖／pexels）

台灣高齡化趨勢明顯，「遺產繼承」越來越越頻繁，不少人也會事先立好遺囑，避免後代無所依據，發生爭產等事情，一個老嫗生有2子，本來想將房子給她認為比較孝順的二兒子繼承，不料，遺囑書寫有問題，二兒子本應繼承的房產，變成必須與大兒子平分。台灣現行民法繼承規定，遺產繼承除了配偶為當然繼承人外，其他的繼承順序為一、直系血親卑親屬；二、父母；三、兄弟姐妹；四、祖父母。立有遺囑則另當別論，但特別需要注意的是，若被繼承人立有遺囑，既有繼承人仍可分得應繼份1/2。老嫗由二兒子照顧，長子則長年在外，鮮少返家，1年前諮詢地政士後，決定立下遺囑，將房子指定二兒子繼承，為了省下一筆錢，便「DIY遺囑」，近期老嫗逝世，二兒子便拿著老嫗遺囑，找到當時諮詢的地政士事務所辦理過戶。地政士拿著遺囑辦理過戶時，發現老嫗書寫的地址有誤，與持有房產的門牌號不同，地政事務所人員當然拒絕辦理，即使二兒子據理力爭，但遺囑資料有誤，公務員也擔心登載不實等法律問題，最終只能放棄。協辦的土城正業地政士事務所所長鄭文在表示，立遺囑確實是延續生前意志的最好方式，但一般都會建議尋找法院認定的公證人協助辦理並公證，公證人不僅具有公證效力，公證人亦有「窮人律師」稱號，辦理公證相關文件時，也會提醒民眾文件應注意相關事項，讓其具有法律效力。不過，也要特別注意，即使立遺囑可指定遺產繼承人，但未被指定的繼承人仍有應繼份，以老嫗的狀況來說，即使該遺囑有效，大兒子仍可依法取得原繼份的1/2，也就是1/4持份，當時也有提醒老嫗，不過她沉默不語，原因為何，外人就不便過問。鄭文在指出，以老嫗的狀況來說，二兒子其實可以先拿著遺囑向大兒子說理，倘若大兒子無法認可，便只能對簿公堂，不過，遺囑效力法官是否認可，就要看法官的自由心證了。最後，他提醒，遺產繼承越來越常發生，若想要讓自己的財產，死後還能延續自身意志，最好的方式還是要請專業人士協助立好遺囑，如可信任的律師、公證人等，千萬不要為了省筆小錢，空留遺憾，另外，遺產應繼份一事，已是陳年舊法，呼籲立法院民代們，應隨時代跟進，盡速調整，尊重財產擁有者自由意志。