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▲徐華辰指出，房價空前高漲，屋主只要「讓利少賺」就能將房屋售出，很難流落法拍市場。（圖／記者陳韋帆製）

▲陳傑鳴表示，現階段房價驟降，恐引爆次貸風暴，政府不會希望這種情況發生，法拍潮自然也難降臨。（示意圖／記者葉政勳攝）

房市不景氣，法拍潮要降臨了嗎？抱持這樣想法的人恐怕要失望了！今年Q3法拍屋待標物件4,877件，不只創今年單季新低，相較去年同期，減幅也達6.49%，寬頻房訊發言人徐華辰接受《NOWnews》訪問表示，「房價才歷經4年的高潮，屋主即使降價出售，也是賺錢，即使買氣翻轉，想等法拍潮降臨，恐怕短期內仍有困難。」據寬頻房訊資料，法拍屋代標件數，2024年Q1 5,277件、Q2 5,214件、Q3 4,877件，呈現季季遞減的狀態。上一波法拍高峰，是2009金融海嘯，當時爆出45,543件天量，隨後逐年下滑，2019年首度跌破萬件，如今只剩下4千餘件。徐華辰表示，房價不斷飆漲、疫情紓困、長年期房貸，三大因素導致法拍屋待拍量不斷下滑，目前房市買氣雖然出現反轉，但這波低潮至少必須要持續半年以上，房價較有可能出現鬆動，到時候屋主難以支撐、建商周轉不靈，才有可能爆量增加。他進一步說明，2019年底疫情爆發後，房價不斷飆漲，疫情期間，央行還2度令銀行紓困展延房貸期限，拉長了手頭緊的屋主獲得緩衝時間，加上房貸期限30、40年已成常態，大幅降低屋主負擔，即使屋主臨時周轉困難，通常只要「讓利少賺」出手，就能解套，法拍量自然難出。全向科技房產中心總監陳傑鳴表示，目前銀行房貸水位拉警報，顯示銀行資金過度集中不動產，這點央行也承認，其風險就在於，一旦房價驟跌、房市泡沫破裂，許多人繳不出房貸，導致銀行呆帳連連，就會危及金融體系，引爆次貸風暴。他進一步指出，這也是央行總裁楊金龍後來祭出第7波信用管制的原因，主要是要抑制買氣，避免銀行資金持續流入不動產，盼水位降下來，如果下一季到來仍未降下，就會出現第8波信用管制，但他也不會希望房價驟跌，畢竟風險過高，這樣的情況下，法拍潮基本上很難發生。