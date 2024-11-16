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▲近期有法院筆錄明示、暗示的凶宅法拍屋，永和、中和、萬華各一筆，以市價51~65折標脫。（圖／翻攝Google Maps）

▲買法拍凶宅，除了心臟夠大顆、不懼鬼神外，因為貸款不易，現金也要備足。（示意圖／記者朱永強攝）

房市翻轉，法拍潮雖然還沒出現，其實依舊有機會便宜買到法拍屋，近期法拍市場上，中和、永和、萬華各有一間凶宅標脫，其中，永和、萬華的凶宅，總價僅約300萬，專家指出，雖然房價高漲，但對於無神論者來說，只要勇敢投標，仍有機會便宜買到凶宅。內政部定義的凶宅，根據其函釋，在賣方產權賣方產權持有期間，曾發生兇殺或自殺死亡，不包括自然死亡及意外死亡，但對於一般民俗而言，只要有死過人通常就會有所顧忌，在法拍市場中，通常法院筆錄也會寫出「端倪」，讓投標人自行斟酌。彙整近期凶宅法拍標脫紀錄，10~11月有3筆凶宅標脫紀錄，分別位於中和、萬華、永和，拍定價約市價51~65折不等，其中還有2筆總價約300萬，房價高漲的現在，不畏懼鬼神的人，堪稱購屋激省的方式。永和安樂路304巷某2樓約9坪套房，債務人大哥於房內輕生，以總價307.3萬、約市價51折標脫；中和民享街某4樓約30坪老公寓，消防局有急救紀錄，以總價810.8萬、約市價65折標脫；萬華武成街63巷某1樓約13坪老公寓，屋主兒子15年前屋內輕生，以總價319萬、約市價64折標脫。寬頻房訊發言人徐華辰接受《NOWnews》訪問表示，現階段法拍潮不出，想要便宜買到法拍屋，對於不懼鬼神的人來說，凶宅自然是一項選擇，不過，也要留意兩件事情，法拍屋必須先全額付款才能交屋、凶宅貸款不易、轉手困難等三大問題。他進一步說明，無論是否凶宅，法拍移轉過戶，都必須先全額繳交拍賣價金，也就是必須備妥現金才有辦法完成移轉；凶宅貸款部分，銀行鑑價成數通常極低，甚至拒貸，完成移轉後，想要進行質押貸款不易；凶宅轉手部分，雖然自己不怕，不代表別人不怕，所以市場買家有限轉手不易。