我是廣告 請繼續往下閱讀

▲蝦皮店到店2021年正式在台灣開啟展店，短短3個月就開到150店，2024年6月，全台已破1500店。（圖／翻攝蝦皮官網）

▲陳傑鳴指出，蝦皮店到店嫌惡不嫌惡，其實就跟超商一樣，鄰近享受便利，太近就帶來不便。（圖／記者周淑萍攝）

雙11節吸引大家瘋狂購物，如果「蝦皮店到店」就在家裡附近大家都會覺得相當便利，不過，對於「店到店」鄰居來說，恐怕不見得這麼開心，近期不少民眾抱怨蝦皮貨箱堆積，擋住道路，造成交通問題等。全向科技房產中心總監陳傑鳴接受《NOWnews》訪問指出，「這其實與超商道理相同，民眾想要這項機能，但又不希望太近，因為會影響生活。」新加坡商蝦皮2015年成立，貨運服務初始與超商合作，2021年店到店進軍台灣，短短3個月狂展150店，至2021年底累積251店，成長腳步迅速，2022年6月達650店，隨後又推出無人店「智取店」，截至今年6月，已正式突破1500店，不少人都享受到其網拍模式的便利性。陳傑鳴指出，蝦皮店到店瘋狂拓點時，出現了「展店人員」工作職缺，主要評估公司所需合適店面，底薪約2.8~3.5萬，另有加上額外獎金，與房仲相同，半個月租金，若透過房仲協助，獎金就會變少，蝦皮一旦在某區瘋狂拓點時，就會吸引不少在地房仲短暫轉職，流動性頗高。除了展店人員外，也帶來相對穩定的工作機會，「倉儲物流專員」月薪35,000以上、「商品稽核專員」32,000~45,000元，以及薪資面議的「營運主管」、「區經理」等，整體經常性薪資達4萬以上，吸引不少人加入蝦皮經濟列車的行列。蝦皮店到店全台瘋狂展店，固然帶來便利的商業模式，只要走幾步路就能取貨，還經常有免運活動，但便利卻也帶來不便，雖然大部分的人都是取貨後就離開，物流也大多選在車潮較少時送貨，一旦碰上免運或其它優惠活動，如雙11購物節，「店到店」的鄰居生活就會受到打擾。陳傑鳴表示，其實這狀況就如同超商、賣場等狀況一樣，大家都覺得家裡附近有就很便利，但不想要太近受到打擾，畢竟會有「人員出入複雜、物流擋路、噪音」等問題，對於同棟或隔壁的鄰居而言，就很容易變成嫌惡設施，這樣的情況很難避免，還有待政府在道路規劃上明訂卸貨區等，才有可能根除類似問題。