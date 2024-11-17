NBA美國職籃洛杉磯湖人今（17）日前進客場踢館紐奧良鵜鶘，本場比賽雙方廝殺至最後關頭，湖人隊靠著一哥「詹皇」LeBron James在關鍵時刻飆進關鍵三分球，終場就以104：99擊敗鵜鶘，收下5連勝。而此戰紫金大軍還有一個值得注意的焦點，那就是新秀Dalton Knecht的發揮，他今日砍下個人生涯新高27分，讓人在他的身上看到主帥JJ Redick的影子，也有球迷戲稱Knecht彷彿就是「高配版的Redick」。
湖人今客場戰鵜鶘 新秀Knecht砍生涯新高27分
湖人隊近期連續征戰，導致隊內多人狀態出現一些起伏，在這樣的情況之下，湖人隊今日面對鵜鶘隊的比賽，新秀Dalton Knecht適時地跳了出來。Knecht今日擔綱先發出戰37分鐘，個人共出手17投10中，其中三分球則是10投5中，攻下27分7籃板2助攻2抄截，27分也是Knecht的生涯新高得分。
而Dalton Knecht今日在下半場比賽球隊落後的情況之下，表現更是令人印象深刻，他先在第三節比賽上，展現出相當出色的外線把握度，單節個人飆進3記三分外線，並攻下11分，也幫助湖人在第三節成功逆轉比分。
隨後在比賽決勝節，雙方戰成89：89時，Knecht再度站了出來，他先是在籃下雙手完成暴扣，隨後並積極拼搶前場籃板，造成對方干擾球。比賽最後時刻，Knecht也穩穩命中2次關鍵罰球，幫助湖人隊成功鎖定勝局。
湖人主帥Redick稱 Knecht表現相當出色
湖人隊總教練JJ Redick，過去在談到Dalton Knecht時就曾表示：「我認為Knecht在場上不只能夠得分，他在場上的能量以及球隊轉換進攻時，可以為我們製造機會，他的表現非常好。」
而湖人一哥「詹皇」LeBron James，也對Dalton Knecht至今的表現相當讚賞，「我們球隊有時候需要靠他（Dalton Knecht）挺身而出，我相信他有機會成為本賽季的最佳新秀。」
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湖人隊近期連續征戰，導致隊內多人狀態出現一些起伏，在這樣的情況之下，湖人隊今日面對鵜鶘隊的比賽，新秀Dalton Knecht適時地跳了出來。Knecht今日擔綱先發出戰37分鐘，個人共出手17投10中，其中三分球則是10投5中，攻下27分7籃板2助攻2抄截，27分也是Knecht的生涯新高得分。
而Dalton Knecht今日在下半場比賽球隊落後的情況之下，表現更是令人印象深刻，他先在第三節比賽上，展現出相當出色的外線把握度，單節個人飆進3記三分外線，並攻下11分，也幫助湖人在第三節成功逆轉比分。
隨後在比賽決勝節，雙方戰成89：89時，Knecht再度站了出來，他先是在籃下雙手完成暴扣，隨後並積極拼搶前場籃板，造成對方干擾球。比賽最後時刻，Knecht也穩穩命中2次關鍵罰球，幫助湖人隊成功鎖定勝局。
湖人主帥Redick稱 Knecht表現相當出色
湖人隊總教練JJ Redick，過去在談到Dalton Knecht時就曾表示：「我認為Knecht在場上不只能夠得分，他在場上的能量以及球隊轉換進攻時，可以為我們製造機會，他的表現非常好。」
而湖人一哥「詹皇」LeBron James，也對Dalton Knecht至今的表現相當讚賞，「我們球隊有時候需要靠他（Dalton Knecht）挺身而出，我相信他有機會成為本賽季的最佳新秀。」