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NBA美國職籃洛杉磯湖人今（17）日繼續前進客場，踢館傷兵滿營的紐奧良鵜鶘，此戰湖人隊在主戰中鋒「一眉道人」Anthony Davis砍下全隊最高31分外帶14籃板，以及「詹皇」LeBron James關鍵時刻的2記三分外線帶領之下，，湖人目前戰績也來到了9勝4敗。本場比賽首節鵜鶘在主場率先打出氣勢，中段一度打出一波17：7的小高潮，湖人隊則主要靠著Anthony Davis在撐場，他個人延續前役的火燙手感，單節攻下12分，首節打完鵜鶘以30：21取得領先。來到第二節比賽，雙方在場上你來我往，鵜鶘則維持一定的領先優勢，雙方易籃再戰後，紫金大軍在第三節開始展開反撲，靠著新秀Dalton Knecht屢屢在外圍開火，以及AD持續肆虐禁區，來到決勝節比賽，雙方一路廝殺至比賽最後關頭，比賽剩下2分9秒時，鵜鶘隊一哥Brandon Ingram先是飆進三分反超比數，但回過頭來LeBron James也還以顏色，同樣砍進三分球，隨後，最終鵜鶘在剩下1.3秒時還發生致命失誤，終場湖人就以5分差勝出。本場比賽湖人，LeBron James攻下21分7籃板5助攻，他個人連續4場大三元的紀錄也就此中斷，新秀Dalton Knecht貢獻27分7籃板，Austin Reaves得到10分7助攻。至於主場作戰的鵜鶘隊方面，，後衛Brandon Boston Jr.得到12分8籃板5助攻，替補上陣的Jaylen Nowell挹注16分6籃板3助攻。