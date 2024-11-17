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▲房仲人數7.3萬人，以今年1~9月成交狀況來看，平均每人成交3.7件，明顯已僧多粥少。（圖／記者陳韋帆製）

▲面對房市低潮，房仲應趁機強化自身本職或相關學能，若發現不適合自己，應盡早轉職。（示意圖／翻攝 Pixabay ）

當史上最嚴打炒房遇到史上最多房仲人數，市場恐迎來一場腥風血雨！今年房仲從業人員7.3萬人創高，大幅刮分成交量，今年1~9月，平均每人僅成交3.7件，如今又碰上央行第7波信用管制，交易量急縮。中信房屋研展室副理莊思敏指出，政府重錘打炒房，加上銀行房貸水位警報未解，若這波低潮持續，不排除會出現房仲倒店、失業或轉職潮。根據內政部資料，今年1~9月，全國建物買賣移轉棟數約為27.1萬棟，而受僱之不動產經紀人及不動產營業員合計有73,661人，平均每位從業人員的成交量僅為3.7件，相比2015年，每位從業人員平均成交量達6.2件，近乎腰斬。莊思敏表示，近年全台房市一片火熱，房仲業也迎來空前盛況，全台從業人員10年前不到3萬人，如今卻突破7萬人，創史上最高，然而，市場交易動能有限，即使是交易最熱絡的近5年，也不過維持在30~34萬棟，房仲人均成交數量僅剩3.7件，明顯僧多粥少。如今央行祭出第7波信用管制，房貸之亂未解，房市買氣風向反轉，交易量驟減，房仲面臨難成交，即使合約上成交，也要擔心房貸下不來，導致交易變成糾紛或破局的狀態，恐怕2014、2015年房仲倒店潮、房仲人員轉職外送員、超商店員等情況又會歷史重演。莊思敏指出，台灣房市景氣十年一輪，如今進入汰弱留強的「淘汰賽」，如果市場交易量持續下滑，預計最快明年上半年就會看到出現房仲頂店、關店的現象，但其實也有部分購屋族，喜歡選擇在「危機入市」，所以壞的市場也會有人逆勢突圍、持續成交。對於房仲從業人員而言，若入行不久，應謹慎思考自己人生道路規劃，若決定留在戰場，應趁機充實專業職能，包括都更、地政、驗屋等相關法規，或積極拓展租屋、裝修等周邊服務，若發現房仲工作不適合自己，則應思考下一步，盡速轉職，沒必要浪費自己的人生。