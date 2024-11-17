我是廣告 請繼續往下閱讀

▲世界棒球12強賽目前B組日本隊以3勝0敗居龍頭，中華隊則以2勝1敗暫居第二，17日晚間也將對決1勝2敗的澳洲。（圖／NOWnews社群中心製）

▲澳洲隊的Robbie Glendinning也是不可忽視的威脅，曾在經典賽對南韓敲出逆轉3分砲，展現一擊致命的能力。（示意圖／X @hymiri_9999）

▲12強中華隊賽程、球員（圖／取自愛爾達體育家族臉書粉專）

▲世界12強棒球錦標賽，今（17）日在台北大巨蛋開打，中華隊將力抗澳洲。（圖／記者葉政勳攝）

2024世界12強棒球賽持續激戰，雖然中華隊昨（16）日以 1:3 惜敗給日本，但仍以2勝1敗暫列 B 組第二名。今（17）日晚間6點半中華隊將對決澳洲，只要贏下這場關鍵戰役，就離東京不遠了！《NOWnews今日新聞》也整理出12強轉播、賽程及中華隊名單等資訊，提供給讀者一文看完。📍電視轉播：有線電視由緯來體育台、東森新聞台轉播。中華電信MOD由愛爾達體育台轉播。📍網路線上直播：Hami Video提供免費收視共14場B組賽事，大巨蛋場次為「Hami 12強棒球1台」、天母場次為「Hami 12強棒球2台」。愛爾達提供7場官辦熱身賽、38場正賽的豪華轉播服務。此外，MOD、Hami Video不只提供主視角，付費會員還能觀賞一壘側及三壘側啦啦隊，以及中外野高台鳥瞰球場之、還有能享受多元視野的18:00古巴 vs 日本18:30中華 vs 澳大利亞📍投手（13人）：林昱珉 #45、江國豪 #12、郭俊麟 #16、陳冠宇 #17、林凱威 #18、張奕 #19、陳柏清 #20、吳俊偉 #21、陳冠偉 #59、王志煊 #64、黃恩賜 #64、黃子鵬 #69、莊昕諺 #71。📍捕手（3人）：林家正 #27、吉力吉撈·鞏冠 #4、戴培峰 #95📍內野手（7人）：張政禹 #9、李凱威 #25、潘傑楷 #35、岳東華 #58、林立 #83、朱育賢 #85、江坤宇 #90。📍外野手（5人）：邱智呈 #14、陳傑憲 #24、曾頌恩 #32、林安可 #77、陳晨威 #98。12強隊伍將被拆分成A、B兩組，一組6隊，預賽階段進行「單循環賽」，AB組戰績最好的前兩名將進入第二輪的「超級循環賽」，超級循環賽中的獲得前兩名的國家能夠進入冠軍賽。