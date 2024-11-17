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▲澳洲隊27歲投手 Mitch Neunborn ，將在今晚對決中華隊打線。（圖／IG@teamaustraliabaseball）

2024年世界12強棒球賽B組預賽進入最關鍵一日，本日的賽況出爐很有可能直接決定前兩名晉級者，今（17）晚2勝1敗中華隊將對決澳洲，若本場比賽台灣勝出，且日本同時戰勝古巴，中華隊將確保晉級。昨晚台、澳也已經公布了先發投手，中華隊由郭俊麟掛帥先發，澳洲隊則派出三振好手Mitch Neunborn出擊。中華隊今（17）日晚間對決澳洲，派出尚未出賽過的先發投手郭俊麟，今年32歲的他目前效力於中職統一獅隊，今年20場出賽，14場先發，戰績3勝7敗、防禦率4.74。還在7月10日對上味全龍隊時，繳出99球9局完封勝。至於澳洲則派出27歲的 Mitch Neunborn 先發，他目前在小聯盟2A球隊，出賽15場，拿下2勝1敗，防禦率5.32，三振能力相當強大，但也常常出現4壞保送，自堆壘包的亂流。先發投手：郭俊麟打線稍後公布先發投手：Mitch Neunborn打線稍後公布