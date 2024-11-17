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▲大陳都更案單元4基地面積3,817.23坪，原地主有440人，未來將由皇翔建設實施，與單元4共同規畫興建。（圖／新北住都中心提供）

▲永和人口密度高、生活機能完善，極具房價支撐力，但現在面臨房市反轉，上漲不易。（圖／NOWnews資料照片）

▲永和大陳都更單元1目前正在招商中，預計明年2月結標，隨後進入最終評選，完成最後一塊拼圖。（圖／新北住都中心提供）

新北市永和區堪稱史上最複雜都更案「大陳都更案」，單元4將於明(18)日簽約，獲選建商皇翔建設，將合併單元3共同規畫興建，日前傳出永和新建案出現單價破百萬/坪，如今正好碰上政府打炒房，房市買緊縮，新建案能否站上百萬恐已成未知數。全向科技房產中心總監陳傑鳴接受《NOWnews》訪問指出，「房市現況，永和要跌不易，但上漲動能有限，永和整體新建案要一起突破百萬恐有困難。」新北市大陳都更案共有7個單元，由於違章占用問題，導致多次流標，在新北市府與新北住都中心努力下，一一排除後，單元2、3、5、6、7陸續招商成功，單元1、4則在今年重啟招商，單元4由皇翔建設獲選，明日簽約，目前僅剩單元1尚未招商完成。新北市永和的「大陳都更-單元4」位於新生路118巷、新生路173巷以東，環河西路二段以南，新生路66巷、新生路121巷以西，保安路以北所圍部分街廓，地主約340戶、所有權人440人。單元4與鄰近的單元3，兩塊基地面積分別為3,817.23坪、3,957.93坪，合計約7,775.16坪，兩塊基地都由皇翔建設拿下，皇翔建設副總經理游玉華表示，兩塊基地將一起規劃、興建，由於大台北土地取得越發困難，皇翔將持續積極參與政府公辦都更及捷運聯開案等公部門標案。全向科技房產中心總監陳傑鳴表示，近年新北市第一環的永和、板橋、新店等區域，新建案紛紛傳出個案成交單價百萬行情，以永和新建案來說，不少成交價約在8~9字頭，新舊案合併房價來看，短短2年就漲了17%，相當驚人。他指出，永和人口密度全台最高，其生活機能稱新北上上之選，房價支撐力極強，但現階段房貸之亂、央行祭出使上最重打炒房，導致房市買氣急縮，雖然永和房價欲跌不易，但即使是創價力極強的皇翔，短期內要持續上攻也不容易，估計短期內將呈現持穩僵持狀態。大陳都更案目前剩下「單元1」尚未完成招商，單元1位於保安路以北，永平路以西，環河西路二段以南，保生路以東所圍部分街廓，基地約4,611.36坪，地主354人，已於10月30日重新招商，據悉已有開發商洽詢，預計明年2月4日結標，後續將進入評選階段，後續將進入評選階段，完成大陳都更案的最後一塊拼圖。新北住都中心執行長錢奕綱表示，「單元1」違章占用情況已經全面排除，大幅降低投資人風險，此次招商有三大優勢，一、中心已取得9成以上住戶參與意願；二、針對占有他人土地舊違章建築戶部分，目前全數達成協議；三、符合承租資格的占用戶，也在中心輔導協助下，轉為合法承租。歡迎有興趣的開發商踴躍投標。