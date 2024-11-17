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▲換屋族若選擇先買後賣，簽下「換屋切結」後，必須盡速在1年內售出原屋。（圖／記者陳韋帆攝）

▲換屋族若選擇「先賣再買」除了免簽切結，還有享新青安貸可能，但會有搬家2次的困擾。（圖／Sutterstock）

銀行房貸水位拉警報，全台引爆房貸之亂，央行也祭出第7波信用管制，此時出手購屋，是危機入市的好機會嗎？台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，現階段換屋族有兩種方式，一是先買再賣，二是先賣再買，各有優缺點。央行今年Q3祭出第7波信用管制，第二戶以上最高限貸5成，除了名下無屋首購族，換屋族也是被放過的族群，不過，為了避免無屋中間的空窗期，大多數人都是選擇「先買再賣」，也導致央行政策初時錯殺無辜，後來也補正，換屋族只要簽下切結，並於一年內將原屋出售，新房子則自住不做他用，亦可不再限貸令中。張旭嵐指出，不少換屋族在避免居住空窗期的狀況下，都會選擇先買再賣，不過，換屋新購買的房子，依舊會受到房貸之亂、裝修缺工問題影響，所以簽下切結後，保證1年內出售原屋的條款，極有可能發生違約。現階段房貸之亂，購買新屋房貸申請就有可能3個月起跳，等到核貸過戶後，進行裝修的工程期，缺工潮狀態下，工期極有可能還要3個月，待確定可入住，原屋出售尋找買家也要時間，約1~3個月，如果到時候房貸之亂仍未解，買家又得房貸排隊3個月1次，時間一拖再拖，導致切結的1年內出售原屋違約。她指出，換屋族與銀行簽下的「1年內出售原屋」切結，一旦違約，銀行就可追討原享有的低利，且收回3成貸款額度，依照央行規定，還不得以任何形式轉增貸。「先賣再買」免簽切結書，無疑是換屋族可以避免房貸違約的最佳方式，還有機會享有新青安貸，但最麻煩的就是必須搬2次家，以及租屋、下一間要購買的房子在哪裡的問題。其實只要向買家簽訂買賣約的同時，也簽下「回租約」，即可避免2次搬家及尋找租屋處的問題，但要特別注意的是，如果買方要申請新青安貸，依規定就無法回租，所以有此規畫的人，買方的選擇與溝通上就要說明清楚需求。最後，張旭嵐表示，銀行水位拉警報是事實，無論如何，央行也只能鐵下心嚴格管控銀行流水，若此時真有換屋需求，在「先買再賣」、「先賣再買」兩種選擇下，可以先衡量自身能力與需求，選擇最佳方案。