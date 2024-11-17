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▲《喝酒吧！笨蛋》監製陳寶旭（左起）、導演樓一安、調酒顧問鄭亦倫（右四）與演員王渝萱、蔡淑臻、莫子儀、陳家逵、鄭志偉、宋偉恩一起出席金馬影展特映。（圖／記者蘇詠智攝）

▲金馬影帝莫子儀今年以新片《餘燼》入圍最佳男配角，又有戲劇新作《喝酒吧！笨蛋》在金馬影展首映。（圖／台北金馬影展執委會提供）

▲蔡淑臻自認酒量不好，卻因為演出《喝酒吧！笨蛋》對於調酒的知識和興趣大增。（圖／台北金馬影展執委會提供）

全新台劇《喝酒吧！笨蛋》首兩集在金馬影展搶先亮相，向來擅演沈重角色的金馬影帝莫子儀，強調這齣戲輕鬆、溫暖，似乎和他常演的沈重戲碼大不相同，然而他還是做足功課，為了扮演調酒師，親自到全劇顧問鄭亦倫的店裡實習一年，甚至自己調出來的酒也具備「能端給客人喝」的專業水準。蔡淑臻在戲裡演他的調酒師父，也因此發生「師生戀」。有趣的是，外界關心她《村裡來了個暴走女外科》新一季姐弟戀對象是否換人，她卻真的在《喝酒吧！笨蛋》先與莫子儀談了段女大男小的戀情，又是一個螢幕的新組合。《喝酒吧！笨蛋》描述莫子儀這位調酒師因為失去嗅覺，感到自己的調酒已經沒有靈魂，後來才有「社會上混得不錯」的好友陳家逵幫助他，另開一家酒吧，碰到了各自有不同故事的顧客，才打開了心結，和他發生溫馨的互動。莫子儀自嘲太吹毛求疵，差點把到劇組人員搞到快瘋，坦言在鄭亦倫的店內實習後，就不希望戲裡的調酒在專業人士眼中看來很假，表示經過一年的實習，他自己可以明顯看出酒牆裡面有沒有並不是酒、只是擺在那裡湊數的果汁或水，因為水和酒的透視感就是不一樣，他也沒有辦法接受道具人員用其他飲料來做一杯道具的假調酒，一定要求非常逼真才可以，很佩服他們真的被逼到做得出幾可亂真的道具酒。就算一切求真，有時候也只能以假亂真，因為有一集楊貴媚來演出，她本身不能喝酒，所以鏡頭拍到她要喝酒，需要先喊卡，再換上無酒精的道具酒讓她喝，此時莫子儀的要求就不是苛求，反而是真正為拍攝解決了問題。莫子儀的龜毛讓鄭亦倫也有充分的體會，因為前後共實習了差不多一年，店裡生意最閒的時候，莫子儀會過去做筆記，店裡生意最好的時候，他會去練習調製出可以賣出去的酒，到後來會被顧客認出來。他的酒經過鄭亦倫的試喝過確認能夠端給客人，已有職業水準，而他對影迷的親切、宛如家人，也讓鄭亦倫很佩服。鄭亦倫也對自己賣的酒有所堅持，莫子儀記得兩人竟然一起上太平山採柳杉，由於柳杉一採集就需要趕快冷藏，才能夠入酒而不失原味，鄭亦倫對於原料的要求，令莫子儀銘記在心。劇組還透露，全劇故事很多都是從鄭亦倫自己的經歷衍生而來，連蔡淑臻演女師父都真有其人，至於是否也談了「師生戀」？鄭亦倫笑著否認：「對方年紀大我很多。」既然在戲裡會需要有喝調酒的場面，主要演員們的酒量如何？蔡淑臻自招：「不好，頂多兩杯。」她還感嘆自身體質的問題，隨便喝一點點就會泛紅、好像喝了很多，因此雖然在酒吧裡會被認出來，卻可能沒辦法答應粉絲合照的要求，自覺狀態不夠完美。她演調酒師父，自然要有具說服力的表現，直呼倒水跟倒酒的流速與狀態就是不一樣，沒辦法騙人，跟莫子儀一樣對於調酒的知識成長不少。