被封為今年最強的颱風萬宜（Man-Yi）在昨（17）日登陸菲律賓，它是過去一個月內，菲律賓遭遇的第6個颱風，此前五個颱風已導致至少160人喪生、數十萬人失去居所，截至今（18）日8點的災情十分嚴重。
長期關注極端氣候的外國專家「Nahel Belgherze」在同名X帳號上擁有超過65萬名追蹤者，他日前發文表示：「菲律賓在10天內遭遇4個颱風，根本是前所未見。」
颱風萬宜的發展成最強颱風完全出乎專家意料之外，原本各路專家預估颱風萬宜很快就會消散，未料如今不僅成為強烈颱風，且強度遠超山陀兒、康芮巔峰時期，成為2024年的「年度風王」，菲律賓氣象局預計颱風萬宜將在今（18）日逐漸遠離菲律賓。
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他的貼文引發網友的熱烈回應，有網友指出：「而且一個月內有6個颱風！」、「氣候變遷是真的！」和「氣候變遷正在發生，未來我們只會看到更多前所未見的事情災難發生。」
颱風萬宜的發展成最強颱風完全出乎專家意料之外，原本各路專家預估颱風萬宜很快就會消散，未料如今不僅成為強烈颱風，且強度遠超山陀兒、康芮巔峰時期，成為2024年的「年度風王」，菲律賓氣象局預計颱風萬宜將在今（18）日逐漸遠離菲律賓。