「2024年世界棒球12強賽」中華隊昨（17）日晚對上澳洲，在台北大巨蛋狂轟猛炸一路領先，最後漂亮以11:3擊敗澳洲，晉級超級循環賽前進東京大巨蛋。全民一起搶東京機票到現場應援！有業者透露：「昨天球賽打到一半，大家就都開始訂票，中華航空11/19-24的票都訂滿了」；國泰航空也表示「機位全滿，來回商務艙所剩無幾、只有個位數機票」，建議民眾香港轉機飛日本價格沒變貴

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中華隊12強棒球賽締造隊史最佳紀錄，爆冷帶大家前進東京大巨蛋實在太嗨了！國人搶快衝一波都要飛日本應援，不只東京機票狂飆漲、住宿也變超貴還全滿

有業者透露：「昨天球賽打到一半，大家就都開始訂票, 中華航空11/19-24的票都訂滿了」，分析是剛好卡到賞楓旺季，機位本來就不空；不過目前華航網站還是有旅展優惠方案可多參考。而想飛日本看球賽，則只剩高艙等一點點商務艙有機會可下手。

▲中華航空也有「全航線77折」起線上旅展活動，針對多航點推出促銷機票，像是香港3016元起（未稅），國人最愛的日本沖繩5661元起（未稅）、東京9210元起（未稅）。（圖／華航提供）
▲雖然目前機票沒什麼好價錢了，但想飛東京大巨蛋幫中華隊加油，還是可衝一波高艙等商務艙。（圖／華航提供）
而國泰航空也表示，「11/20-21都賣完了，11/24-25也全滿；來回商務艙所剩無幾、只有個位數機票」。國泰航空建議，不怕麻煩的旅客，可考慮去香港轉機，也表示目前航班選擇很多、不怕搭不上，更透露：「目前『台北－香港』沒變貴；而香港飛往東京『HKG－NRT』一天有六班，價位部分也沒有變動」供民眾參考。

▲國泰航空最新 A350-1000 客機 5 月 3 日完成首次試飛，預計 6 月 20 日抵達香港。（圖／國泰航空）
▲國泰航空建議香港轉機飛日本還有很多機會。（圖／國泰航空提供）

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