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▲大陳都更分單元1~7，每塊基地面積3千~4千餘坪不等，為侯友宜任內最大都更成績單。（圖／記者陳韋帆攝）

▲大陳都更單元3預計明年Q1開賣，單元4還需1.5~2年報核時間，2案合併總銷預估將破600億。（模擬圖／皇翔建設提供）

▲房市專家指出，永和雖然頂溪站周邊已出現百萬單價成交案例，但整體來說，大陳均單價破百萬不易。（圖／記者陳韋帆攝）

新北永和大陳公辦都更-單元4公辦更新案由皇翔(2545)建設獲選，今（18）日上午舉辦簽約典禮，由於皇翔建設日前已先拿下單元3，未來2塊基地將分一、二期一起規劃，而大陳案單元1預計明年招商完成，拼上最後一塊拼圖，將成為侯友宜8年任內，最大的都更案成績單。新北市大陳都更案共有7個單元，基地遼闊約2.6萬坪，為新北市史上最大公辦都更案，起初推動時，由於違章占用問題，導致多次流標，在新北市府與新北住都中心努力下，一一排除後，單元2、3、5、6、7陸續招商成功，單元1、4則在今年重啟招商，單元4由皇翔建設獲選，明日簽約，目前僅剩單元1尚未招商完成。侯友宜表示，單元2(勝開大地)在109年完工入住，打下基礎，引領其他單元跟進，今日單元4簽約後，目前僅剩單元1尚未招商完成，但目前已在公告程序中，期盼能在明年Q1完成招商，而永和頂溪捷運站周邊還有一都更案，希望持續推動，為永和持續注入都更量能。新北住都中心執行長錢奕綱表示，單元3、4最優申請人都是皇翔，少了開發介面協調問題，相信規劃進度能更快，未來將配合地方需要留設公益空間，除了中央公園，更將型塑友善舒適的開放空間，期盼能夠延續過去共同合作的成功經驗，為改變大陳的環境風貌一起再努力一次。單元4與鄰近的單元3，兩塊基地面積分別為3,817.23坪、3,957.93坪，合計約7,775.16坪，兩塊基地都由皇翔建設拿下，皇翔董事長廖年吉表示，將盡量配合都更流程進行，單元3預計明年動工，單元4則還須報核，至少1.5~2年才能開拆。皇翔建設副總經理游玉華表示，由於工料成本不斷攀漲，投資金額暫時不好抓，總銷部分，之前有初步預估，單元3、4都會破300億，公司預計採邊建邊售方式進行，所以單元3預計開案銷售，由於大台北土地取得越發困難，皇翔將持續積極參與政府公辦都更及捷運聯開案等公部門標案。全向科技房產中心總監陳傑鳴表示，近年新北市第一環的永和、板橋、新店等區域，新建案紛紛傳出個案成交單價百萬行情，以永和新建案來說，不少成交價約在8~9字頭，新舊案合併房價來看，短短2年就漲了17%，相當驚人。他指出，永和人口密度全台最高，其生活機能稱新北上上之選，房價支撐力極強，但現階段房貸之亂、央行祭出使上最重打炒房，導致房市買氣急縮，雖然永和房價欲跌不易，但即使是創價力極強的皇翔，短期內要持續上攻也不容易，估計短期內將呈現持穩僵持狀態。