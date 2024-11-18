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▲繼承事實發生後，即使未辦理登記，繼承人仍具有相對持份，稅籍資料也會有紀錄。（示意圖／翻攝pexels）

▲使用新青安貸購屋，核貸後必須符合自用事實，倘若有出租行為，將被銀行收回優惠，還有可能抽銀根。（示意圖／記者陳韋帆攝影）

▲購屋流程複雜又多，如果找到可信任房仲協助，可省下不少麻煩。（示意圖／pexels）

銀行房貸水位拉警報，央行祭出第7波信用管制，但符合新青安貸身分族群則不在管制範圍內，一名工程師在新莊購屋，申辦新青安貸時，卻因為繼承祖厝，超過央行管制規定遭拒貸，才發現他雖然未辦理「保存建物登記」，但法律上仍具有持份，經地政士協助後，才申貸成功。央行第7波信用管制，名下無屋的「新青安貸、繼承祖厝、換屋族」具有房貸優先權，其中，「繼承祖厝」者，其持份不得超過40平方公尺(12.1坪)，超過者則不符合新青安貸及央行管制排除身分類別。一名工程師打算以新青安貸在新莊買房，銀行聯徵審查過程中發現他擁有一處新店的房子，不符合新青安貸身分資格，讓他一頭霧水，經查，才發現他擁有新店的持份共有建物，雖然未辦理保存登記，但其持份1/3的坪數已超過12.1坪。信義房屋地政士葉惠玲表示，雖然工程師未辦理登記，房子也讓親人居住，但繼承權仍在，稅籍登記上與合法建物一樣會有紀錄，後來，經建議透過贈與，將持份轉移至其他家人名下，並順利完成贈與程序，重新取得新青安貸款資格。新青安貸是政府給予首購無屋族優惠貸款，銀行核貸合約上，亦有自用承諾相關條款，核貸後，一旦違反合約內容，經查核為事實，銀行將取消利息補貼資格，並追繳已補貼利息，嚴重者還有可能被抽銀根。葉惠玲舉例，如房屋購入後，未符合自用事實，將房屋出租，或部分自住、部分出租，都屬於違約事實，實務經驗上，還有人購買到帶租約出售的一樓，買方房屋主體雖然自住，外面卻有出租給攤位，由於租約本就有延續性，無法隨意解約，陷入新青安違約的窘境。葉惠玲提醒，不少首購對於購屋流程不熟悉，除了自己的產權問題，買房還要注意稅賦及規費等費用，最大宗為契稅(移轉現值6%)，屋齡越新越貴，另外還有代書費(約2萬)、登記規費(房地公告現值0.1%)、貸款設定費(貸款總額*1.2*0.1%)，還有印花稅、申報金額現值、仲介費等。她建議，選擇大型房仲公司服務，將有專業代書協助處理相關流程，還會綜合未來規劃，將可能的產生房地合一稅納入考量，依據客戶需求提供產權登記建議，避免在過程中出現問題，導致購屋失敗或陷入違約窘境。