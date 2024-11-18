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▲檢警兵分17路逮捕包括郭姓主嫌在內的13名犯嫌，當場查獲不法所得現金1,500萬元，金額龐大，員警用點鈔機在現場清點。（圖／警方提供）

刑事局日前在台中查獲幫博弈網站洗錢的犯罪集團，檢警調查發現，該犯罪集團透過陳姓嫌犯成立14間人頭公司，利用人頭公司和涉案第三方支付公司簽代收合約，提供代收賭客儲值的金流服務，因為部分賭客沒拿到線上博弈網站賭金，提告詐欺，才讓該集團浮上檯面。台中地檢署檢察官，率領全台11個檢警單位出動，成功逮捕郭姓主嫌在內共13名嫌犯，並當場查扣現金1500萬的不法獲利。2021年，刑事局接獲銀行通報多間可疑公司帳戶交易異常，經刑事局經濟科及詐欺犯罪防制中心分析研判後，認為該公司帳戶可能涉及賭博及詐欺洗錢行為，報請檢察官偵辦，台中地檢署檢察官遂率領台北、新北、台中等地警方，組成專案小組展開調查。檢經追查發現，該集團犯罪手法，由陳姓嫌犯成立14間人頭公司，利用人頭公司和涉案第三方支付公司簽代收合約，提供代收賭客儲值的金流服務，因為部分賭客沒拿到線上博弈網站賭金，提告詐欺，導致第三方支付公司銀行帳戶遭通報警示，第三方支付公司便會協助洗錢集團聯繫賭客，再簽立和解，並提供如與人頭公司服務合約、訂購單及顧客資料等假文件給警方，假裝交易為合法行為，以解除警示帳戶，實際上是掩蓋幫助賭博網站進行洗錢金流。上（10）月8日，檢警兵分17路，前往臺北市信義區及臺中市等地查緝搜索，順利逮捕包括郭姓主嫌在內的13名犯嫌，當場查獲不法所得現金1,500萬元，洗錢帳戶內1.6億萬元，以及市價超過2200萬的房屋及土地各1筆，並申請扣押，警方依營利賭博罪及洗錢防制法等罪嫌移送法辦。刑事局也呼籲，透過網路或電子設備等方式賭博財物者，涉犯刑法賭博罪，沉迷賭博，除涉及刑責外，亦將造成財產上的損失，另從事第三方支付業者，也應合乎洗錢防制法，並依照數位發展部規定，辦理服務能量登錄。