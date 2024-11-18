速食控瘋掉，台灣麥當勞宣布11月20日要漲價了！業者今（18）日公告：「台灣麥當勞考量整體營運策略，將自11月20日凌晨零時起調整部分產品價格，早餐、超值全餐之主餐，及部分點心飲料，單點價格調升2-3元」，平均調幅2.4%；這已經是麥當勞連續7年喊漲。同時宣布全新「五七地瓜球」6顆要價49元，還有麥香雞及麥香魚領銜的「99有省餐」、「129超省餐」供應到明年。
才因為吃不到厚鬆餅堡而哀嚎，台灣麥當勞竟宣布11月20日要漲價了！11月20日起部分產品價格調整，超值全餐/早餐主餐調升2-3元，配餐價格無調整；部分點心/飲料調升2-3元，法點價格無調整。而1+1=$50/$69、得來速VIP卡、甜心卡買A送B、麥當勞APP麥粉週週樂等優惠不變，平均調幅2.4%。
全新點心還將開吃選用台農57號地瓜製成的全新點心「五七地瓜球」，每份6顆單點49元、套餐加購只要39元，11月20日開賣，數量有限、售完為止。而麥當勞還將一次推出四款全新沙拉，包括「藜麥辣脆雞沙拉」、「藜麥烤雞沙拉」、「藜麥鱈魚沙拉」與「藜麥沙拉」4種主餐選擇，吃得到原葉生菜、牛番茄、玉米粒，及超級食物藜麥與毛豆，11月20日起供應109元起；不過「凱撒辣脆鷄沙拉」與「義式烤鷄沙拉」將自11月20日停售。
而上週11月14日，必勝客也無預警即刻漲價，海鮮等8款大披薩漲5～40元「最多貴了40元」，其中熱夯口味「和風章魚燒」、「海鮮」更是飆到770元；其他包括超級總匯、壽喜雪花牛等多款經典口味披薩皆維持原價。而「雙拼披薩-熱帶鳳梨海鮮總匯＋四小福小披薩」、「雙拼披薩-海陸總動員小披薩」、「熱帶鳳梨海鮮總匯小披薩」3款倒是降價30元，整體平均調幅為2.5%。
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- 超值全餐：主餐單點價格調升2-3元，配餐價格維持不變。（麥脆雞腿每塊調升3元，一份主餐為兩塊）
- 早餐：主餐單點價格調升2元，配餐價格維持不變。（全日好食系列主餐價格，依超值全餐主餐價格為準）
- 點心類： 麥克雞塊（4塊）、玉米湯（小）、蛋捲冰淇淋（大）、蘋果派調升2元；麥脆雞腿（1塊）、漢堡/吉事漢堡調升3元；其餘中薯、蛋捲冰淇淋等13項產品價格維持不變。
- 飲料類：部分$41（含）以上飲品調升2元。套餐飲料升級經典美式咖啡，價格維持不變。
- 法點自由配：買任一法點搭配McCafé飲品，調降6-8元，現折16元起。
全新點心還將開吃選用台農57號地瓜製成的全新點心「五七地瓜球」，每份6顆單點49元、套餐加購只要39元，11月20日開賣，數量有限、售完為止。而麥當勞還將一次推出四款全新沙拉，包括「藜麥辣脆雞沙拉」、「藜麥烤雞沙拉」、「藜麥鱈魚沙拉」與「藜麥沙拉」4種主餐選擇，吃得到原葉生菜、牛番茄、玉米粒，及超級食物藜麥與毛豆，11月20日起供應109元起；不過「凱撒辣脆鷄沙拉」與「義式烤鷄沙拉」將自11月20日停售。
而上週11月14日，必勝客也無預警即刻漲價，海鮮等8款大披薩漲5～40元「最多貴了40元」，其中熱夯口味「和風章魚燒」、「海鮮」更是飆到770元；其他包括超級總匯、壽喜雪花牛等多款經典口味披薩皆維持原價。而「雙拼披薩-熱帶鳳梨海鮮總匯＋四小福小披薩」、「雙拼披薩-海陸總動員小披薩」、「熱帶鳳梨海鮮總匯小披薩」3款倒是降價30元，整體平均調幅為2.5%。