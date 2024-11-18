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▲樂華夜市周邊店面總價大多6千萬起跳，而「佳佳香」店面僅約30坪，低總價創了高單價。（圖／台灣房屋提供）

▲林口森聯摩天41奪第三、第四名，為目前林口單價最貴的店王。（圖／台灣房屋提供）

永和「樂華夜市」奪新北市單價最貴新店王！疫情期間房價瘋漲，解封後店面飆漲更驚人，永和「樂華夜市」商圈的大樓「紐約蘇活」一樓29坪店面，6月以總價4,714萬、單價162萬成交，目前由老牌鍋貼業者「佳佳香」經營中。永和為全台灣人口最密集的區域，在地夜市樂華夜市美食匯聚，如此次奪下店王的佳佳香鍋貼，還有肥豬的攤（第一間店）、燒麻糬、雪花冰、地瓜球等，除了在地人之外，也吸引不少觀光客來此大啖美食，店面身價水漲船高。台灣房屋永和加盟店店東莊威玲指出，永和區是全台人口密度最高的行政區，而捷運頂溪站到樂華夜市路段的人流量相當高，尤其是正永和路上的店面，幾乎沒有空置期，店面投報表現好，這裡店面經營型態多為餐飲業、便利商店、服飾業等，且承租狀況穩定。她進一步指出，以樂華商圈店面來說，總價大多6千多萬起跳，而佳佳香店面因坪數較小，4千多萬低總價，相對容易入手，但也拉高了單價，吸引買方進場，一舉成為今年新北市實價登錄新店王。台灣房屋觀察今年的新北店面交易，單價第二高是位於新莊副都心重劃區的百坪樓店，總價約1.58億元、單價160萬元，將由銀行業者進駐；而第三至第五名的樓店，都由林口A9生活圈的「森聯摩天41」店面包辦，單價落在148.1~155.4萬元，總價6631萬元到1.15億元。台灣房屋林口工一產專加盟店店東黃畇甯表示，「森聯摩天41」在桃園機場捷運A9站旁，屬於林口蛋黃區，而東森集團總部、林口三井OUTLET二館等也將要陸續完工，商圈未來發展性高。一樓店面廣告效益高，該社區的一戶三角窗店面，還曾創下最高單價165萬元，登上林口最貴店王，該區店面月租金依不同坪數大小，約15~25萬元上下，適合的業種多元，包括咖啡餐飲業、銀行業、醫療診所等都相當適合。台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐指出，店面買方除了自用之外，許多置產者都以中長期投資，甚至傳家為前提，因此老商圈穩定收租的舊店面交易並不頻繁，新交易高價多半轉往新興重劃區。而這類新社區店面臨大馬路、店面氣派，也較適合重形象的高級品牌，像是診所、銀行等等，這些大品牌砸重金裝潢，因此租期長，短則3~5年、長則15~20年，租金收益穩定，受置產族青睞。張旭嵐分析，川普當選美國總統後，國際皆關心後續可能產生的經貿變化，在關稅保護政策下，具備抗通膨且穩定投報的店面，商辦等商用不動產，將會是接下來高資產族的關注焦點。第一建經研究中心副理張菱育說，今年下半年開始，受到央行限貸令的管制之下，名下有房屋者，第一戶購屋貸款無寬限期；而第二戶住宅貸款上限降至5成、無寬限期，但是店面這類型的商用不動產則不受限制，不過也要留意，若店面的建物權狀登記用途有包含「住」字樣，仍然會在管制範圍內。