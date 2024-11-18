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▲今年7月，雙貸族37萬4,871人，年增2萬2,258人，創歷史同期新高。（圖／住商機構提供）

▲徐佳馨表示，雙貸族如果是採用高槓桿購屋，房市翻轉後，風險也會加倍攀升。（圖／記者陳人豪攝）

新青安貸引爆房貸之亂，如今「信貸＋房貸」雙貸族人數暴增！根據聯徵中心資料，今年7月，雙貸族37萬4,871人，年增2萬2,258人，創歷史同期新高。大家房屋企劃研究室公關主任賴志昶表示，房價高漲，不少人貸款成數不足，只能透過信貸補足，也不排除部分人士是在生活壓力下「度時機」。據聯徵中心數據，全台7月雙貸族人數約近37.5萬人，平均每人房貸金額591.7萬元、平均每人信貸金額達106.1萬元，三項數據都是歷史最高紀錄。賴志昶表示，央行3月宣布升息，6月央行再推出第六波信用管制措施，惟雙貸族人數與貸款金額仍持續創新高，主要原因有二，一是疫情以來房市多頭，全台房價高居不下，較不具資產實力的購屋人，僅能藉由信貸來補足頭期款；二是在通膨環境之下，房貸族群為平衡日常開銷，不得不增貸維持生活品質。他指出，觀察歷年數據，雙貸族與房市大盤相符，如2012年房市高潮，雙貸族人數成長至31.3萬人，隔年起市場氛圍翻轉，之後雙貸族人數長年保持20餘萬人，2020年疫情高峰，雙貸族再突破30萬人，直到2023年出現衰退，但政府又推出新青安貸款，引爆全台購屋潮，雙貸族人數持續飆升，刷新最高紀錄。住商不動產企劃研究室執行總監徐佳馨表示，銀行房貸水位拉警報、央行祭出信用管制後，房市買氣已明顯翻轉，即使沒有央行管制，現階段房貸水位未降的情況下，房貸「排隊、降成數、升利率」問題仍在，估計這波狀況至少要到明年Q1才有可能舒緩。她進一步指出，下半年面臨全球地緣政治影響，金融波動風險提高，加上央行陸續推出信用管制措施，房市前景較不明朗，此波房市多頭不少房貸族以房增貸，或是再借信貸放大操作槓桿，當遇股市下殺或房市翻轉將難以收拾，投資者應審慎評估，槓桿操作不可不慎。