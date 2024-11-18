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▲88會館負責人、錢帥君男友郭哲敏，涉地下匯兌，本月8日新北帶院裁定5千萬交保，錢帥君即刻籌得5千萬元保釋男友，今（18）日新北地院重開羈押庭，裁定郭哲敏1億元天價交保，期限至今晚10點。（圖／Nownews資料照）

名模錢帥君的男友、88會館負責人郭哲敏，日前因涉嫌地下匯兌、洗錢逾217億元，遭新北地院日前裁定以5000萬元交保，沒想到錢帥君當晚就急籌5000萬現金，到新北地院保釋男友。後續新北地檢署抗告成功，高院在上週15日晚間，撤銷原交保裁定，新北地院在今（18）日將郭哲敏的保釋金提高至1億元，錢帥君也緊急在73分鐘內籌到5000萬現金，到地院辦理交保。據悉，郭哲敏與友人張旭昇被檢方指控，經營跨境線上博弈、地下匯兌，再以人頭公司洗錢隱匿不法所得，被依違反《組織犯罪防制條例》、《銀行法》及《洗錢防制法》等罪起訴，請求法院從重量刑，並沒收16億餘元犯罪所得。由於郭哲敏和張旭昇的羈押期將在11月中旬期滿，新北地方法院11月8日晚間考量郭哲敏犯罪嫌疑重大，涉犯銀行法部分之法定刑亦重，且涉案不法獲利甚高，加上郭哲敏滯留外國時間太久，可知郭哲敏有相當資產，裁定郭哲敏5000萬交保，而共犯張旭昇則案發後也有長期逃亡之事實，裁定以500萬交保，均限制出境海、電子腳鐐及限制其住居。後續錢帥君緊急籌到5000萬現金，急赴新北地院將男友保釋，沒想到新北地檢署抗告成功，15日晚間高等法院撤銷原交保裁定，新北地院也在今（18）日宣布提高郭哲敏的保釋金，提到1億元天價，沒想到在短短73分鐘內，錢帥君再籌到5000萬現金，帶著2名親友拿著裝錢的大行李箱趕赴地院保釋男友。