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▲12強賽挺進東京！星巴克「買一送一」優惠連喝兩天！大杯美式55元、星冰樂58元、太妃核果風味那堤80元。（圖／翻攝自星巴克FB）

▲西雅圖咖啡「全系列飲品買一送一」歡慶中華隊晉級四強。（圖／西雅圖咖啡提供）

12強棒球賽挺進東京巨蛋，今（18）日再傳捷報，中華隊2:0完封古巴，以4勝1敗成績晉級太嗨了！星巴克明（19）日全台門市「大杯買一送一」加碼連喝兩天到11月20日，爽喝美式55元、星冰樂58元、太妃核果風味那堤80元。西雅圖咖啡歡慶中華隊晉級四強，也祭出「全系列飲品買一送一」一次整理。12強賽挺進東京全民瘋狂，2024年世界12強棒球賽中華隊確定晉級超級循環賽，要前進東京大巨蛋打複賽。「星巴克買一送一」優惠加碼連喝兩天，BRAVO好棒！我們一起同慶好友分享日，提醒大家，每人每次至多買二送二，飲料限當場一次領取；優惠品項依各門市現貨為準，不包含雲朵冰搖濃縮咖啡、罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、虹吸式咖啡及含酒精飲料。西雅圖咖啡歡慶中華隊晉級四強，也祭出「全系列飲品買一送一」優惠活動，提醒大家，優惠限定同品項/大小，不含瓶裝水；休息站門市不參與活動；恕不與其他優惠合併使用；恕不與折價券合併使用。西雅圖咖啡更於台北信義區世貿旗艦店一樓店面空間鋪上翠綠草皮與棒球場紅土、搭配精緻應援掛旗，打造為期兩個月的「西雅圖Premier 12應援特展店」，讓民眾有如身處大巨蛋球場，特別推出應援新品餐點與飲品，讓大家沒有飛日本也能為中華隊加油。