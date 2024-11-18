我是廣告 請繼續往下閱讀

▲BRAVO好棒！一起同慶12強棒球賽中華隊前進東京大巨蛋，明「星巴克買一送一」爽喝星冰樂、太妃核果風味那堤。（圖／記者蕭涵云攝）

▲星巴克2024耶誕新品開箱記者會。（圖／記者陳明安攝，2024.10.30）

▲星巴克感恩回饋日！11月22日全品項「商品享88折」優惠。（圖／翻攝自星巴克官網）

▲伯朗咖啡館週一開工美式、本日咖啡「買一送一」。（圖／翻攝自伯朗咖啡館官網）

一早起床低溫有感，天氣轉涼來杯咖啡優惠好暖心！星巴克今（18）日全台門市「全品項第二杯半價」，明（19）日BRAVO好棒！「星巴克買一送一」爽喝星冰樂、太妃核果風味那堤，一起同慶12強棒球賽中華隊前進東京大巨蛋；本週五11月22日感恩回饋日，全品項「商品享88折」三大優惠一次整理。星巴克明11月18日推出「繼續加油！一起喝咖啡，一起集氣！11/18限定 第二杯半價」優惠活動，，開喝星冰樂、太妃核果風味那堤折扣啦提醒大家，單筆交易最高限購四杯(二杯支付原價；二杯支付半價)並限當場一次領取；優惠品項依各門市現貨為準，不包含罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、虹吸式咖啡及含酒精飲料。2024年世界12強棒球賽中華隊確定晉級超級循環賽，前進東京大巨蛋打複賽。明天日祭出BRAVO好棒！我們一起同慶「星巴克買一送一」好友分享日，11月19日(二)11:00-20:00，至全台星巴克門市，購買兩杯大杯(含)以上容量/冰熱/口味皆一致的飲料，其中一杯由星巴克招待。而且星冰樂、太妃核果風味那堤都有優惠。提醒大家，每人每次至多買二送二，飲料限當場一次領取；優惠品項依各門市現貨為準，不包含雲朵冰搖濃縮咖啡、罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、虹吸式咖啡及含酒精飲料。提醒大家，優惠品項依門市現貨為主，售完為止；1000%人魚小熊BE@RBRICK、人魚小熊BE@RBRICK套組均不適用此活動；折扣、優惠、兌換星禮程回饋與優惠、各行銷活動恕不合併使用；本活動不適用於外送外賣、電話預訂與行動預點服務。伯朗咖啡館全門市卡友獨享限定優惠，提醒大家，活動當日需全額以Lounge卡儲值金付費；飲品限美式咖啡與本日咖啡，不限冰熱/容量，結帳金額以高價品計算(加料品項依份數另外收費)，飲品限結帳當日領取；優惠不併用；南京概念店、城堡及員山門市恕不配合。