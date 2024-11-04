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▲又到了用星巴克美美耶誕杯喝咖啡「買一送一」的季節。（圖／記者陳明安攝，2024.10.30）

▲伯朗咖啡館11月每週一開工都有美式、本日咖啡「買一送一」。（圖／翻攝自伯朗咖啡館官網）

本週開工咖啡優惠喝起來！星巴克最新2024耶誕杯爽喝foodomo買一送一，那堤75元、經典紅茶那堤80元、焦糖瑪奇朵85元爽喝特大杯！今（4）日起連續2天，門市集團同慶「全品項第二杯半價」有星冰樂；伯朗咖啡館美式、本日咖啡一日限定也「買一送一」一次整理。天天喝「星巴克買一送一」！特大杯「那堤」兩杯優惠價150元（原價300元）、特大杯「經典紅茶那堤」兩杯優惠價160元（原價320元）、特大杯「焦糖瑪奇朵」兩杯優惠價170元（原價370元），換算下來平均一杯週一開工再喝星巴克全門市第二杯半價！星巴克11月4日至11月5日連續2天「集團同慶 第二杯半價」優惠，活動期間至全台星巴克門市，購買兩杯大杯(含)以上容量/冰熱/口味皆一致的飲料，即享「第二杯半價」優惠，全品項包括星冰樂都能划算開喝。提醒大家，單筆交易最高限購四杯(二杯支付原價；二杯支付半價)並限當場一次領取；優惠品項依各門市現貨為準，不包含罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、虹吸式咖啡及含酒精飲料。伯朗咖啡館全門市卡友獨享限定優惠，提醒大家，活動當日需全額以Lounge卡儲值金付費；飲品限美式咖啡與本日咖啡，不限冰熱/容量，結帳金額以高價品計算(加料品項依份數另外收費)，飲品限結帳當日領取；優惠不併用；南京概念店、城堡及員山門市恕不配合。