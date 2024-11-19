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▲高雄房價基期低，又有台積電話題帶動，房市交易熱度居高不下情況下，一口氣入榜了五區。（圖／永慶提供）

▲台中梧棲、清水千萬內總價可以購買到的空間最大，陳金萍認為，在捷運利多下拉升了區域發展潛力。（圖／NOWnews資料照片）

全台千萬內新古屋十大購屋熱區出爐！據實價登陸，彙整近1年六都與新竹縣市10年內、總價千萬以下電梯大樓，購屋最熱門的行政區，高雄進榜五區最多，台中清水、梧棲則是居住空間最大、性價比最高，至於大台北區域，此次只有淡水進榜。根據實價登錄，此次進榜的十大行政區，高雄進榜最多，包括楠梓、鳳山、橋頭、三民、仁武；台中有兩區，梧棲、清水；桃園也是兩區，觀音、楊梅；新北市則是淡水。永慶房屋研展中心副理陳金萍指出，楠梓區有高雄捷運紅線行經，且受惠於科技S廊帶議題及台積電設廠利多，帶動區域內各項機能發展，也進一步推升了購屋需求。楠梓區目前房價仍相對親民，總價約800多萬元就有機會買到屋齡10年以內2房至3房的電梯大樓，以相對輕的負擔就能擁有寬敞、新穎的居住空間，對於預算有限，但同時又渴望擁有新古屋的民眾，是個相當經濟實惠的選擇。位居第二名為新北的淡水區，交易量高達768件，也是雙北市唯一上榜的行政區。陳金萍表示，淡水區擁有捷運、輕軌，未來還有淡江大橋和淡北道路，交通建設逐漸到位；此外，生活機能逐步成熟，且在雙北市中屬於房價較為親民的區域，成為不少首購族群的購屋天堂。以千萬元預算，仍有機會購入屋齡10年以下且面積逾30坪的新古屋電梯大樓，當中以淡水新市鎮等區域的交易尤為活絡。從坪數方面觀察，同樣以千萬內預算購得屋齡10年以下電梯大樓，台中市的梧棲區、清水區能買到較大的居住空間。陳金萍指出，梧棲區和清水區都位在台中的海線地區，受惠於台中市政府積極推動台中港2.0計畫，串聯海線生活圈，吸引不少產業進駐，並且未來將有捷運藍線行經，也進一步提升區域的發展潛力，也讓海線地區逐漸受矚目。陳金萍表示，梧棲區和清水區房價相對親民，想以總價約800萬元左右預算，入手坪數近40坪的新古屋電梯大樓，尤其可往台中港新市鎮特區尋找，適合有較大居住空間需求的民眾入主。