「McGriddles楓糖鬆餅漢堡」掀起全台麥當勞之亂，吃不到厚鬆餅堡也有新款漢堡可嚐鮮。摩斯漢堡歲末感恩季節推出「牛肝蕈火雞堡」、「松露歐姆蛋福堡」、「柚香胡麻豬排堡」；漢堡王今（19）日起回歸「捲捲德腸堡」，安格斯牛肉堡系列「雙堡下殺6折」最後一天優惠一次整理。
📌摩斯「牛肝蕈火雞堡」來了！早餐2款新漢堡也開賣
麥當勞厚鬆餅堡掀起神級早餐之戰，摩斯漢堡早餐也有兩顆新漢堡開賣，以傳統經典小吃「刈包」為構思的「松露歐姆蛋福堡」，以可愛貝殼造型刈包，夾入軟嫩歐姆蛋、新鮮蕃茄片，再以特調義大利松露起司醬搭配爽口生菜，香氣十足；「柚香胡麻豬排堡」則在金黃酥脆的豬排上淋入柚香胡麻醬，美乃滋、芝麻醬、香桔汁及韓國柚子醬特調的滋味，搭配新鮮萵苣及牛蕃茄，酸甜又清爽。
即日起還開賣嚴選美國進口鮮嫩火雞胸肉製成的「牛肝蕈火雞堡」，搭配奶香濃郁的特製蕈菇奶油醬汁、起司片、新鮮蕃茄與爽口青生菜，很是開胃。
另外還有蔓越莓石榴蒟蒻、黑芝麻拿鐵咖啡、黑芝麻奶茶新款飲品一同開喝。即日起至11月30日，凡消費MOS Café系列飲品，將商品拍照上傳Facebook或Instagram，標記#來MOS喝咖啡愛地球」，即可抽「MOS Café好朋友系列」限量週邊，有機會獲得6款台灣瀕危動物造型的兩用帆布袋及絨毛吊飾盲盒。
📌漢堡王回歸「捲捲德腸堡」！安格斯牛肉堡系列「雙堡下殺6折」
漢堡王今起開吃期間限定「捲捲德腸堡」，顛覆香腸堡傳統的長條造型，在圓形漢堡麵包內，夾入捲成圓圈狀的煙燻德式香腸，曾在2023年夏季問世時，創下兩週即完售的佳績！今年回歸還可加碼選擇升級搭配牛肉或雞肉的版本。
漢堡王今還有加碼優惠最後一天，11月19日上午10:30至打烊前30分鐘，安格斯系列「雙堡下殺6折」優惠，包括勁濃安格斯牛肉堡、安格斯厚切牛肉堡、花生安格斯牛肉堡3款「任選雙堡174元」好划算（原價145元/個）。提醒大家，活動適用全門市（機場店/兒童樂園店/科技廠店除外）；優惠券商品不得客製或更改口味；數量有限，實際以門市庫存售完為止；圖片僅供示意，具體以實物為準。
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麥當勞厚鬆餅堡掀起神級早餐之戰，摩斯漢堡早餐也有兩顆新漢堡開賣，以傳統經典小吃「刈包」為構思的「松露歐姆蛋福堡」，以可愛貝殼造型刈包，夾入軟嫩歐姆蛋、新鮮蕃茄片，再以特調義大利松露起司醬搭配爽口生菜，香氣十足；「柚香胡麻豬排堡」則在金黃酥脆的豬排上淋入柚香胡麻醬，美乃滋、芝麻醬、香桔汁及韓國柚子醬特調的滋味，搭配新鮮萵苣及牛蕃茄，酸甜又清爽。
即日起還開賣嚴選美國進口鮮嫩火雞胸肉製成的「牛肝蕈火雞堡」，搭配奶香濃郁的特製蕈菇奶油醬汁、起司片、新鮮蕃茄與爽口青生菜，很是開胃。
另外還有蔓越莓石榴蒟蒻、黑芝麻拿鐵咖啡、黑芝麻奶茶新款飲品一同開喝。即日起至11月30日，凡消費MOS Café系列飲品，將商品拍照上傳Facebook或Instagram，標記#來MOS喝咖啡愛地球」，即可抽「MOS Café好朋友系列」限量週邊，有機會獲得6款台灣瀕危動物造型的兩用帆布袋及絨毛吊飾盲盒。
📌漢堡王回歸「捲捲德腸堡」！安格斯牛肉堡系列「雙堡下殺6折」
漢堡王今起開吃期間限定「捲捲德腸堡」，顛覆香腸堡傳統的長條造型，在圓形漢堡麵包內，夾入捲成圓圈狀的煙燻德式香腸，曾在2023年夏季問世時，創下兩週即完售的佳績！今年回歸還可加碼選擇升級搭配牛肉或雞肉的版本。
漢堡王今還有加碼優惠最後一天，11月19日上午10:30至打烊前30分鐘，安格斯系列「雙堡下殺6折」優惠，包括勁濃安格斯牛肉堡、安格斯厚切牛肉堡、花生安格斯牛肉堡3款「任選雙堡174元」好划算（原價145元/個）。提醒大家，活動適用全門市（機場店/兒童樂園店/科技廠店除外）；優惠券商品不得客製或更改口味；數量有限，實際以門市庫存售完為止；圖片僅供示意，具體以實物為準。