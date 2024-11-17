掀起全台麥當勞之亂的「McGriddles楓糖鬆餅漢堡」開賣第五天，每天都有人追問神級早餐「還有嗎？」被稱為「文字版Instagram」的Threads出現「收麥當勞豬肉厚鬆餅堡三顆500 台北面交」的串文，引起脆友驚訝「這也能黃牛」；脆上每天早餐時段還出現宛如「麥當勞鬆餅漢堡門市查詢」的動態分享，不少人即時分享賣光、或還買得到的門市供貨狀況。
麥當勞日韓熱夯、香港秒殺的「McGriddles楓糖鬆餅漢堡」讓全台陷入瘋狂，每日天黑買到天亮，讓人自嘲「都不知道台灣人早餐有吃得這麼早」。這兩天適逢假日，更是全民特別早起追逐厚鬆餅堡，討論度還是很驚人，從一開始想了解早餐時間到幾點、套餐價格、還買得到嗎？
現在眾人一早只想知道「麥當勞鬆餅漢堡門市查詢」！事實上，雖然官網上能夠搜尋自己附近的麥當勞餐廳，但無法精準查詢各店即時「鬆餅漢堡」現貨數量；而歡樂送服務則是看得到、吃不到，就算進得了系統、餐廳有提供外送服務，厚鬆餅堡卻總是「暫時無法使用」，靠外送吃到的人可說是少之又少。
由於銷量超乎預期，業者早在11月15日已證實：「部份餐廳已陸續售罄，實際供貨以各餐廳販售情況為準」。Threads脆友們乾脆每天早餐時段互助分享「麥當勞鬆餅漢堡門市查詢」的動態，不少人即時打卡賣光、或還買得到的門市供貨狀況，稍早看得出來台北大巨蛋、台中黎明門市、高雄長庚、台北昆明餐廳等店，今天都有人買到手。
Threads上甚至還出現「收麥當勞豬肉厚鬆餅堡三顆500 台北面交」的串文，驚訝眾人傻眼問：「這也能黃牛」，釣出發文者解釋「這不是黃牛 是各取所需」，還直呼「誰的冰箱還有庫存」，足見這次台灣首賣「McGriddles楓糖鬆餅漢堡」驚人的魅力。
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現在眾人一早只想知道「麥當勞鬆餅漢堡門市查詢」！事實上，雖然官網上能夠搜尋自己附近的麥當勞餐廳，但無法精準查詢各店即時「鬆餅漢堡」現貨數量；而歡樂送服務則是看得到、吃不到，就算進得了系統、餐廳有提供外送服務，厚鬆餅堡卻總是「暫時無法使用」，靠外送吃到的人可說是少之又少。
由於銷量超乎預期，業者早在11月15日已證實：「部份餐廳已陸續售罄，實際供貨以各餐廳販售情況為準」。Threads脆友們乾脆每天早餐時段互助分享「麥當勞鬆餅漢堡門市查詢」的動態，不少人即時打卡賣光、或還買得到的門市供貨狀況，稍早看得出來台北大巨蛋、台中黎明門市、高雄長庚、台北昆明餐廳等店，今天都有人買到手。
Threads上甚至還出現「收麥當勞豬肉厚鬆餅堡三顆500 台北面交」的串文，驚訝眾人傻眼問：「這也能黃牛」，釣出發文者解釋「這不是黃牛 是各取所需」，還直呼「誰的冰箱還有庫存」，足見這次台灣首賣「McGriddles楓糖鬆餅漢堡」驚人的魅力。