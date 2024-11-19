2016年WBS世界咖啡師大賽冠軍吳則霖創立的「Simple Kaffa興波咖啡」，2022年進駐榕錦時光生活園區開設以競標豆為主題、每人低消千元的「Simple Kaffa The Coffee One」，甚至有頂級咖啡一杯要價4000元；同時打造外帶店型「興波咖啡超級棧」，雙雙掀起熱烈話題，如今驚傳歇業。創辦人Berg表示：「與榕錦園區兩年的租約即將期滿，位於金華街的兩間分店決定於2024年11月30日熄燈。」
華山文創園區的「Simple Kaffa興波咖啡」由2016年WBS世界咖啡師大賽冠軍吳則霖所創立，連續兩年獲得國際觀光情報網站評選為「世界最佳咖啡館」，更獲「全球50間最棒咖啡館」第一名殊榮。
2022年隨榕錦時光生活園區開幕，「Simple Kaffa興波咖啡」更一次曝光兩間新店，主打競標豆、精品咖啡豆的「Simple Kaffa The Coffee One」，每人低消千元，55坪的店內空間中，只設置了12個吧檯座位、12個外場位，還擺放了3座別有風味的「咖啡推車」，客人可以近距離在桌邊欣賞創意咖啡製作過程與服務，甚至端出一杯要價4000元的頂級咖啡；同時也打造外帶店型「興波咖啡超級棧」，雙雙掀起話題。
創辦人吳則霖Berg在粉專上公布最新「營業公告」，表示：「隨著與榕錦園區兩年的租約即將期滿，我們位於金華街的兩間分店The Coffee One、興波咖啡超級棧決定於2024年11月30日熄燈」。並透露12月起，會把華山旗艦店二樓的特殊吧開啟，由興波的比賽團隊負責營運，讓旗艦店的服務內容更多元有趣，將於不久後的未來另行公佈詳細內容。
想品嚐「Simple Kaffa興波咖啡」，除了華山旗艦店，還可選擇2023年登高進駐台北101的88樓，有如雲中城堡的「天空興波Simple Kaffa Sola」高空旗艦店，寓意從森林、山徑到雲間的「天空興波 Simple Kaffa Sola」，可啜飲台北101限定黑咖啡「天空綜合」，坐看松山機場飛機起降、陽明山山景，能見度佳時還看得到淡水河出海口，把台北城市美景盡收眼底。
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2022年隨榕錦時光生活園區開幕，「Simple Kaffa興波咖啡」更一次曝光兩間新店，主打競標豆、精品咖啡豆的「Simple Kaffa The Coffee One」，每人低消千元，55坪的店內空間中，只設置了12個吧檯座位、12個外場位，還擺放了3座別有風味的「咖啡推車」，客人可以近距離在桌邊欣賞創意咖啡製作過程與服務，甚至端出一杯要價4000元的頂級咖啡；同時也打造外帶店型「興波咖啡超級棧」，雙雙掀起話題。
創辦人吳則霖Berg在粉專上公布最新「營業公告」，表示：「隨著與榕錦園區兩年的租約即將期滿，我們位於金華街的兩間分店The Coffee One、興波咖啡超級棧決定於2024年11月30日熄燈」。並透露12月起，會把華山旗艦店二樓的特殊吧開啟，由興波的比賽團隊負責營運，讓旗艦店的服務內容更多元有趣，將於不久後的未來另行公佈詳細內容。
想品嚐「Simple Kaffa興波咖啡」，除了華山旗艦店，還可選擇2023年登高進駐台北101的88樓，有如雲中城堡的「天空興波Simple Kaffa Sola」高空旗艦店，寓意從森林、山徑到雲間的「天空興波 Simple Kaffa Sola」，可啜飲台北101限定黑咖啡「天空綜合」，坐看松山機場飛機起降、陽明山山景，能見度佳時還看得到淡水河出海口，把台北城市美景盡收眼底。