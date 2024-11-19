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陳晨威和江坤宇「偷吃零食」畫面爆紅！世界12強棒球賽即將進入複賽，中華隊昨（18）日以2：0完封古巴隊，預賽收下4勝1敗的優異成績，唯獨敗給最被外界看好的日本武士隊。不過在古巴戰中出現趣味一幕，輪休的陳晨威及江坤宇，在板凳區內偷吃零食，結果恰好被轉播鏡頭捕捉到，讓兩人表情瞬間凝結，這段影片在網路上爆紅。陳晨威及江坤宇，是中華隊本次12強賽的主力外野手和游擊手，並且分別在韓國戰、多明尼加戰都有開轟表現。這一幕被剪成影片後，在網路上爆紅，網友紛紛稱讚兩人可愛反應。此外，被媒體問到在預賽中最難忘的一刻，他回應道：「應該是滿貫砲吧，自肥一下。大家的表現都很好，不論是打擊串連還是投手壓制，都很有貢獻，每場勝利都讓我覺得很不可思議。」