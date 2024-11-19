陳晨威和江坤宇「偷吃零食」畫面爆紅！世界12強棒球賽即將進入複賽，中華隊昨（18）日以2：0完封古巴隊，預賽收下4勝1敗的優異成績，唯獨敗給最被外界看好的日本武士隊。不過在古巴戰中出現趣味一幕，輪休的陳晨威及江坤宇，在板凳區內偷吃零食，結果恰好被轉播鏡頭捕捉到，讓兩人表情瞬間凝結，這段影片在網路上爆紅。今（19）日中華隊搭機前往日本前，陳晨威本人親自受訪，幽默回應道：「我吃了K開頭的檸檬餅乾，後勤應該會準備，滿想在東京吃到的。」
還原「偷吃」現場 台韓滿貫砲最難忘
陳晨威及江坤宇，是中華隊本次12強賽的主力外野手和游擊手，並且分別在韓國戰、多明尼加戰都有開轟表現。由於中華隊提前晉級，在最終的古巴戰中輪休，不過比賽局間，轉播畫面正好拍攝到兩人，相當輕鬆的在板凳區享受零食，直到發現被拍攝後，陳晨威才立刻摀住嘴巴面露尷尬，隨後有默契的一起拿起零食給鏡頭特寫。
這一幕被剪成影片後，在網路上爆紅，網友紛紛稱讚兩人可愛反應。對此，陳晨威還原當下現場，說：「因為沒下場，所以比較無聊，享受一下休息的時間。」並透露自己當下吃了K開頭的檸檬餅乾，微笑說道：「後勤應該會再準備，滿想在東京吃到的。」
此外，被媒體問到在預賽中最難忘的一刻，他回應道：「應該是滿貫砲吧，自肥一下。大家的表現都很好，不論是打擊串連還是投手壓制，都很有貢獻，每場勝利都讓我覺得很不可思議。」
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陳晨威及江坤宇，是中華隊本次12強賽的主力外野手和游擊手，並且分別在韓國戰、多明尼加戰都有開轟表現。由於中華隊提前晉級，在最終的古巴戰中輪休，不過比賽局間，轉播畫面正好拍攝到兩人，相當輕鬆的在板凳區享受零食，直到發現被拍攝後，陳晨威才立刻摀住嘴巴面露尷尬，隨後有默契的一起拿起零食給鏡頭特寫。
這一幕被剪成影片後，在網路上爆紅，網友紛紛稱讚兩人可愛反應。對此，陳晨威還原當下現場，說：「因為沒下場，所以比較無聊，享受一下休息的時間。」並透露自己當下吃了K開頭的檸檬餅乾，微笑說道：「後勤應該會再準備，滿想在東京吃到的。」
此外，被媒體問到在預賽中最難忘的一刻，他回應道：「應該是滿貫砲吧，自肥一下。大家的表現都很好，不論是打擊串連還是投手壓制，都很有貢獻，每場勝利都讓我覺得很不可思議。」
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