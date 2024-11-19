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▲新竹市東區樓高28層的超高集合式住宅「晴空匯」今年5月26日發生火警，2名消防員在救災時不幸殉職。（圖／翻攝臉書《爆廢1公社》）

高樓火警怎麼逃生？中國湖南一棟高樓住宅大樓，被發現28樓外牆突出現一扇門，外掛一個簡單的梯子，通往隔壁大樓頂樓天台。經查，原來是28樓屋主擔心火災不易逃生，而把大樓外牆鑿開一個洞，改裝防盜門，自建逃生梯到隔壁大樓，奇葩做法引發討論。網友讚說：「創意高度無法企及！」根據中國《常德日報》報導，當事的28樓王姓女屋主表示，考慮自己住在高樓層，擔心一旦發生火災等危險情況，沒有避難場所，因此才決定將外牆拆掉，改建成門並搭簡單樓梯到隔壁大樓頂樓，以備不時之需。超奇葩做法引發討論，不少人第一時間都以為是P圖，不是真的。但該棟住宅大樓所在的湖南常德市，主管單位常德市城市管理和綜合執法局證實此事為真，收到市民投訴後已勘查現場。主管單位指出，目前已經制止屋主繼續施工，並進行大樓結構安全的初步勘查，認定屋主破壞了建築主體和承重結構，要求屋主在期限內把大樓恢復原狀，還要依相關規定進行修復和加固工作。馨傳不動產智庫執行長何世昌在臉書分享此事，虧說：「住高樓層怎麼逃生？簡單開個洞就成了！」他笑說，一開始看到圖時，也以為是P圖，「沒想到官員證實是真的」。台灣網友也虧說：「這創意與實踐力，太厲害！」已經達到大家無法企及的高度。事實上，今年5月26日午夜，台灣新竹東區28樓高的超高住宅「晴空匯」發生火警，2名消防員在救災時不幸殉職，直到隔天下午，300多名住戶才全數脫困，是台灣近年傷亡最嚴重的高樓集合住宅火警。而據內政部統計，台灣高度在50公尺或16層以上的「超高住宅」有近65萬戶，其中以新北市總計25萬戶，占比最高。