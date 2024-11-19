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▲必勝客個人套餐超值自由點「主食＋副食＋飲料」99元！豪華自由點199元​​​​​​​。（圖／必勝客提供）

▲必勝客單點「10款大披薩」199元起、「8款大披薩」299元。（圖／必勝客提供）

▲21Plus全新奇多聯名新品79折，歡慶強棒出擊前進東京。（圖／必勝客提供）

狂賀中華隊前進東京大巨蛋！晉級世界棒球經典賽12強複賽，必勝客再殺「個人套餐99元、大披薩199元」加碼優惠，今（19）日至12月2日，平日限定連續10天回歸「尖叫自由點」，個人超值自由點「主食＋副食＋飲料」99元、單點「10款大披薩199元」起吃起來，好康菜單、優惠碼一次整理。優惠碼PK APP 11:00-14:00限定「個人超值自由點」，「主食＋副食＋飲料」99元，主食4選1（個人披薩：夏威夷 / 彩蔬鮮菇 / 香菜肉羹、紙包飯：羅勒蛤蜊番茄）＋薯金幣(小)＋百事可樂 330ml 1罐，最高可省111元。優惠碼「個人豪華自由點」149元，主食6選1（Pasta Hut激省麵飯系列：奶油燻雞燉飯 / 蒜香培根起司麵、個人披薩：和風章魚燒 / 韓式泡菜燒肉、起司咔滋餅2片：爆濃巧克力香蕉 / 超級總匯）＋副食3選1（德國芝心腸2條 / 黃金和風鱈魚塊3塊 / 薯金幣小份）＋飲料2選1（百事可樂 330ml 1罐 / 飛想檸檬紅茶1罐）。優惠碼單點「5款大披薩199元」起，包括夏威夷 / 雙層美式臘腸 / 四小福 / 日式照燒雞 / 黃金咖哩海鮮；還可＋40元可升級5款口味：BBQ黃金嫩雞 / 雙拼披薩-BBQ黃金嫩雞+四小福 / 熱帶鳳梨海鮮總匯 / 雙拼披薩-熱帶鳳梨海鮮總匯+四小福 / 海陸總動員。優惠碼單點「8款大披薩299元」，包括炙燒明太子嫩雞 / 和風章魚燒 / 海鮮 / 超級總匯 / 彩蔬鮮菇 / 鐵板雙牛 / 韓式泡菜燒肉 / 哈辣墨西哥。另外，21Plus全新奇多聯名，即日起至11月30日祭出79折歡慶強棒出擊前進東京，經典21香草烤雞刷上椒麻醬及起司片，再撒奇多家常起司隨口脆的「奇多起司椒麻雪花半雞」優惠價273元（原價345元），還可搭配「奇多起司鹽酥雞」優惠價108元（原價137元）、「奇多起司脆薯」優惠價73元（原價92元）。