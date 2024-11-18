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▲達美樂狂賀台灣晉級！大披薩「買1送2」免費喝大可樂。（圖／翻攝自達美樂FB）

▲必勝客大披薩「買1送2」把握時間開吃。（圖／記者蕭涵云攝）

▲拿坡里披薩・炸雞店「買一送一」買6塊炸雞送小披薩。（圖／翻攝自拿坡里披薩・炸雞店FB）

狂賀中華隊晉級世界棒球經典賽12強複賽，晉級前進東京大巨蛋，三大披薩優惠一起嗨！達美樂、必勝客都外帶大披薩「買1送2」免費喝大可樂；買拿坡里披薩・炸雞店「買一送一」買6塊炸雞送小披薩，好康餐點一次整理。達美樂35週年狂賀中華隊晉級前進東京！歡慶勝利開吃大披薩「買1送2」限定狂歡優惠，即日起至12月1日，外帶買「大披薩」送「大披薩」再「送大可樂」，而且披薩可是「全口味任選」好大方；還有跨界聯名起家雞的「韓風半半披薩」即將完售，要吃要快。必勝客挺中華隊，開吃「紅不讓肉圓披薩」、「12強必勝餐」、「必勝御守套餐」。歡慶中華隊前進東京巨蛋，當然要吃最划算的大披薩「買1送2」優惠，即日起至11月27日，只要點購「披薩外帶買大送大、外送買大送小」優惠方案或多種披薩套餐，限時特惠加碼再贈「1.25L可樂」一瓶。拿坡里披薩・炸雞店即日起至11月19日，無論內用或外帶，可享買一桶6塊炸雞送1個小披薩優惠，特價348元（原價617元），現省269元好賺耶。